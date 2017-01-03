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Coşkun, Sulama İnşaatlarını inceledi



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ANTALYA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Sulama inşaatlarını inceledi.

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Köksal Buğra Çelik ve Şube Müdürleri ile birlikte Finike Kapıçay Barajı Sulaması inşaatı ile Kumluca Adrasan Barajı Sulaması inşaatlarında incelemelerde bulundu. Coşkun, Finike Kapıçay Barajı Sulaması inşaatının 18 bin 700 dekar, Kumluca Adrasan Barajı Sulaması inşaatının ise 6 bin dekar tarım alanını suya kavuşturacağını söyledi.

Coşkun, "Finike Kapıçay Barajı Sulaması bölgeye ciddi katkı sağlayacak. Sulama inşaatının regülatör memba kısmında yer alan fore kazık çalışmasının devam ettiğini gördük. Kumluca Adrasan Barajı Sulaması inşaatında ise ana hatta boru kaynakları yapılmaya başlandı" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.01.2017 14:34:32 TSI

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