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Hakkari şehir stadı kardan temizleniyor



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir stadı kardan temizlenmeye başlandı.

Bir süre önce Merzan Mahallesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hizmete açılan 5 bin 760 genişliğindeki şehir stadı kardan temizleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir metre karın bulunduğu şehir stadında kar küreme makinesi tarafından temizleniyor. Yaklaşık iki gündür devam eden karla mücadele çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi. Sahada bir metrenin üzerinde kar bulunduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, önceki gün başlatmış oldukları çalışmaların halen devam ettiğini söylediler. Kardan temizlenen sahada Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarispor haftaya pazar günü saat 13:00'da Batman Belediyespor'un karşı karşıya geleceği belirtildi.

(FT-ŞAK-Y)



03.01.2017 14:34:56 TSI

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