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AEDAŞ, Burdur'da muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yetkilileri Burdur merkez mahalle muhtarlarına mevcut çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

AEDAŞ Burdur İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen ve 32 muhtarın katıldığı toplantıda, AEDAŞ Burdur İl Müdürü Emin Şekeroğlu, muhtarlara genel bir sunum yaptı. Sunumda AEDAŞ olarak bölgedeki şebeke ve teknolojik yatırımlar hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca toplantıda, Burdur ilinde enerji sürekliliğini sağlayabilmek adına yapılan bakım çalışmalarına ve alınan önlemlere değinildi.

Bulundukları bölgelerde halkın nabzını tutan muhtarlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceğinin altı çizilerek talepler alındı. Muhtarlar ise toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirirken toplantı sonrasında muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.01.2017 14:43:45 TSI

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