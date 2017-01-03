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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Selçuk'ta teröre karşı 'ortak' tepki, kente müjde

03 Ocak 2017 Salı, 14:45
Selçuk'ta teröre karşı 'ortak' tepki, kente müjde
Selçuk'ta teröre karşı 'ortak' tepki, kente müjde

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Selçuk Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı başkanlığında yaparken, meclis üyeleri teröre karşı 'birlikteyiz' mesajı verdi.
Selçuk Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı başkanlığındaki toplantıda, teröre karşı ortak tepki gösterildi. 'Birlikteyiz' mesajı veren meclis üyeleri, toplantıda yeni adliye binası için yer tahsisi başta olmak üzere önemli kararlara imza attı. İlk oturumda, gündemde bekleyen Selçuk Adalet Sarayı konusu da çözüme kavuştu. Konuyla ilgili madde oy birliğiyle meclisten geçti. Tüm çalışmalarının amacının Selçuk Belediyesini çok daha güçlü hale getirebilmek olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Bakanlıktan olurumuz gelmiştir. Dolayısıyla da hiçbir engel kalmamıştır. Bir iptal, iki tahsis yapacağız bu konuda. Meteorolojiye verdiğimiz yer iptal edilerek adalet bakanlığına tahsis edilecek. Belediyeye ait iki yeri Adalet Sarayı için adalet bakanlığına ve diğer yeri de Meteorolojiye tahsis ediyoruz. Meteorolojinin yerine ise bildiğiniz gibi Hükümet Konağı yapılsın diye daha önce tahsis etmiştik. Buranın ihalesi geçen ay yapılmıştı. İnşallah 2017 de yeni binamıza kavuşacağız" dedi.
(HG-Y)

03.01.2017 14:49:23 TSI
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