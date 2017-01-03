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Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Nusaybin'in yeniden inşası süreci ile ilgili yapılan 55 milyonluk altyapı ihalesini onayladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen ve 117 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından birçok mahallede altyapı tamamen tahrip oldu. 6 bin 182 adet ağır hasarlı ve yıkık binanın bulunduğu ilçede yıkılan binaların hafriyat temizlenme çalışmaları sürerken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, ilçenin yeniden inşasında önemli rol oynayacak olan su ve kanalizasyon şebekeleri için yapılan ihaleleri onayladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici firmalara ihale edilen ve nüfus artışı da göz önünde bulundurularak Nusaybin'in 50 yıllık içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözecek olan altyapı çalışmalarının bir yıl gibi bir sürede tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Nusaybin içme suyu ve kısmi kanalizasyon çalışmaları için atılan onay imzasının ardından yüklenici firmalara yer tesliminin yapıldığını kaydeden Vali Yaman, Nusaybin'in 50 yıllık içme suyu ve kısmi kanalizasyon şebekesinin inşası çalışmaların bir yıl gibi bir sürede tamamlanmasının planlandığını aktardı. Nusaybin'in yeniden inşası ve ihyası açısından çok önemli bir çalışma olacağını kaydeden Yaman, Nusaybinlilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Nusaybin'e yapılacak yeni içme suyu şebekesi ve kısmi kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ve modern Nusaybin'in inşası yolunda yapılacak çok önemli bir altyapı çalışmasının startını verdik. Nusaybin'e 33.1 Milyon değerinde 245 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi yapıyoruz. Bunun yanı sıra yine 20.1 Milyon değerinde 75 kilometre kanalizasyon borusu kullanımıyla kısmi kanalizasyon çalışmalarını başlattık. İlgili yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Söz konusu çalışmalar; Nusaybin'in 50 yıllık bir gelecekte hiçbir şekilde içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşanmamasının yanında ilçedeki olası nüfus artışı potansiyeli de göz önünde bulundurularak planlanmış oldu. Nusaybin'in yeniden inşası için Hükumetimiz ve ilgili bakanlıklarımız gereken alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Nusaybin'den bugüne kadar birçok belediye başkanı görev yapmış, hiç biri bu kadim ilçenin altyapısına, içme suyuna gerekli ihtimamı göstermediği gibi, hiçbir yatırım yapmayı da düşünmemiş. İşte hükümetimiz, geleceğin güzel Nusaybin'i için hiçbir masraftan kaçınmadan 50 yıllık bir planlamayla önemli sorunların başında gelen içme suyu ve kısmi kanalizasyon çalışmasını başlatmış olduk. İnşallah yeni süreçte çağdaş şehirciliğin muhtevası olan altyapısıyla, üstyapısıyla park ve bahçeleri, sosyal ve sportif yaşam merkezleriyle çok daha güzel, çok daha modern bir Nusaybin'i hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

(MSK-MP-Y)



03.01.2017 14:50:01 TSI

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