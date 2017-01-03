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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...

03 Ocak 2017 Salı, 14:47
'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...
'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın muhtarlara yönelik hizmetleri takdir gördü. Erzurum Muhtarlar Derneği, Başkan Orhan'ı plaketle ödüllendirdi.
Erzurum Muhtarlar Derneği, 'Muhtar Dostu Başkan' diye tanımladığı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı plaketle ödüllendirdi. Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, Dadaşkent Saltuklu Mahalle Muhtarı Gürbüz Özer, Selçuklu Mahalle Muhtarı Şinasi Terzioğlu, Ilıca Mahalle Muhtarı Timur Meral ve dernek yönetimiyle birlikte Başkan Orhan'ı ziyaret etti.
Başkan Orhan'la bir süre sohbet eden Korkmaz ve beraberindeki muhtarlar, ilçesindeki muhtarlara desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Orhan, ilçedeki muhtarları yeni yaptırdığı konaklara kavuşturmanın yanında, başta teknolojik imkanlar olmak üzere, muhtarlara bir dizi jestler yapmış ve son olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu merkezdeki muhtarlara birer personel görevlendirerek muhtarların takdirini kazanmıştı.
MUHTARLARIMIZA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarları ağırlayarak, hasbihal ettiğini hatırlatan Başkan Orhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Büyük devlet olma vizyonu, en başta yerelde başlar. En küçük idari birimlerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin ufkuyla, istikametiyle ülkenin ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa biz sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz.' İşte biz de bu minvalde zaman zaman muhtarlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde hizmet rotamızı şekillendiriyoruz." diye konuştu. Muhtarların son dönemlerde gerek ekonomik ve gerekse sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını aktaran Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti hükümetleri ile yine bu davanın yereldeki savunucuları belediye başkanlarının muhtarlara ayrı bir önem verdiğinin altını çizdi.
EN DEĞERLİ YOL ARKADAŞLARIMIZ
Başkan Orhan, muhtarların toplumsal kalkınmadan, güvenliğin sağlanmasına varıncaya kadar, vatandaş-devlet bütünleşmesinin esasını teşkil ettiğini belirterek, "Halkın istifadesine sunulan kamu hizmetlerinin gelişmesini ve bununla birlikte kalkınmayı hızla sağlamak için gerekli olan; mahalli duygu, görüş ve yararları temsil eden muhtarlarımız, Erzurum'un avlusu ve de giriş kapısı konumundaki şirin ilçemiz Aziziye'de, bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır." dedi. Başkan Orhan, muhtarların ifa ettikleri görevin farkında ve bilincinde olan bir yerel yönetici olduğuna işaret ederek, "Öncelikle mahalli idarenin en muazzam yapı taşlarından olan 'yol arkadaşlarım'ın taşıdıkları önemin farkındayım. Vatandaşa hizmet için koşturan ve benim yüreğimdeki tanımıyla; 'gönüllü hizmet erleri' olan muhtarlarımız, kendilerini, kendi sorunlarıyla bile uğraşmaktan azade bırakmış; devletin, en ücra köşelerine bile uzanan kolları ve elleri olmuşlardır. İşte biz bu gücün farkındayız. Biz, mahalli kalkınmayı sağlayan süreçte muhtarların en önemli birer basamak olduklarının bilincindeyiz. Ve biz, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' düsturunu şiar edinmiş ve bu hizmete talip olmuş bir yönetici olarak, 'yol arkadaşlarımız' her zaman yanımızda olsun istiyoruz." dedi.
GÜÇLÜ BİR HİZMET KERVANI OLUŞTURDUK
Başkan Orhan, "Biz, 'Her şey Aziziye İçin' diyerek sıvadığımız kollarımızı, ilçe halkımızın da kollarıyla birleştirerek, güçlü bir hizmet kervanı oluşturduk. Bu kervanın gözcüleri ve kolcuları ise, kuşkusuz, 'yol arkadaşlarımız', yani muhtarlarımızdır. Vatandaşla iletişimin sağlanmasında, sorunların hızlı bir biçimde kalıcı çözümlere kavuşturulmasında ve yeni hizmet projelerinin üretilmesinde, ellerini tutarak destek isteyeceğimiz Muhtarlarımız, Aziziye'nin yeniden şekillenmesi ve çehresinin değiştirilmesi anlamında en değerli mesai arkadaşlarımızdır. Bizim başarılarımızın gurur payına en çok layık olacak olan şüphesiz muhtarlarımız olacaktır. Hizmet yolculuğunda, 'ortak aklın' parçası olan tüm muhtarlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
KORKMAZ: AZİZİYE'DE MUHTAR DOSTU BİR BAŞKAN VAR
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir belediye başkanına yönetimimle birlikte plaket takdim etmeyi uygun gördük. Aziziye'de muhtar dostu bir belediye başkanımız var. Eğer bir yönetici, muhtar dostu ise, şu anlama geliyor; milletin kara kutusu olan, yani milletin her sorunundan haberdar olan kişi ile kol kola, omuz omuza çalışan, muhtarına değer veren bir belediye başkanı var. Bazı yöneticiler muhtarları neden sevmiyorlar? Sürekli devletimizin koltuklarında oturanlara iş çıkaran bir seçilmiş olduğu için sevilmiyor. Kim sever muhtarı, içinde hizmet aşkı olan yönetici sever. İşte Aziziye Belediye Başkanımız Muhammet Cevdet Orhan da muhtar dostu bir başkan. İlçesindeki mahalle muhtarlarına yeni muhtarlık ofisi yapıp, muhtarlıklara birer personel verdi. Erzurum'da marka olan belediye başkanımıza destekleri ve hizmetleri için muhtarlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
Ziyaretin sonunda muhtarlar adına Dernek Başkanı Cemal Korkmaz Başkan Orhan'a plaket takdim ederken, Başkan Orhan da muhtarları hediye takdim ederek uğurladı.
(ERZ-AT-Y)

03.01.2017 14:51:45 TSI
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