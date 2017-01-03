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Seydikemer'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Seydikemer-Antalya karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer istikametine seyreden Selami Bacak idaresindeki 07 GEL 14 plakalı TIR, Dirmil Kavşağına geldiğinde gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Rüstem Abuç yönetimindeki 47 PP 617 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole uçan TIR'ın sürücüsü Selami Bacak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Rüstem Abuç ise olay yerine gelen 112 Acil Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü kabininde sıkışan Bacak'ın cesedi çıkartmam için olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri geldi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın sonunda kabinden çıkarılan Bacak'ın cesedi Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(MY-MB-Y)



03.01.2017 14:54:47 TSI

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