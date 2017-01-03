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Van'da 'Hedef 25' projesi

03 Ocak 2017 Salı, 14:57
Van'da 'Hedef 25' projesi
Van'da 'Hedef 25' projesi
- Türk Kızılayı Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik:
- "Gençlerimizi hem bilinçlendirmek hem de gönüllü kan bağışçısı yapmak istiyoruz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Türk Kızılayı tarafından 2006 yılından başlatılan 'Hedef 25' projesi ile hem gençlerin bilinçlendirilmesi hem de sürekli ve gönüllü kan bağışçı sayısının arttırılması hedefleniyor.
Proje ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, projenin yaklaşık olarak 12 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, "Hedef 25 projesi kapsamında Türk Kızılayı Güneydoğu Van Bölge Kan Merkezi olarak her yıl Van, Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Hakkari illerindeki üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarına toplumda kan bağışının bilinçlendirilmesi eğitimlerini vermekteyiz. Eğitim faaliyetlerimizin akabinde üniversite öğrencilerine yönelik kan bağış kampanyaları düzenleyerek bölge kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktayız" dedi.
"Bu proje ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlamaktadır"
Bu sayede her yıl üniversitelerden almış oldukları gönüllü kan bağış sayısının sürekli artığını belirten Dr. Çelik, "Bu sayede düzenli bağışçı oranımız yükselmektedir. Eğitim alan üniversite öğrencilerimiz toplumun diğer kesimlerinin bilinçlendirilmesi için de Türk Kızılayına gönüllü destek sağlamakta ve ülke kan ihtiyacının güveli temini noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Uzun vadede düzenli ve sürekli bağışçısı kazanımı açısından bu proje ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu konuda bize olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Üniversitelerimizin akademik kadrolarına, yöneticilerine, çalışanlarına ve en önemlisi tüm öğrencilerimize teşekkürü borç biliyoruz" şeklinde konuştu.
"Üniversite öğrencileriyle gönüllü kan bağışçısı sayımızı arttırmak istiyoruz"
Projenin 2005 yılında 'Üniversiteliler Kan Bağışlıyor' adı altında başladığını anımsatan Dr. Çelik, "Sonraki yıl yani 2006'da projenin ismi değiştirilerek 'Hedef 25' oldu. Burada özellikle üniversite gençliğini düzenli ve sürekli kan bağışçısı yapmak istiyoruz. Bu kapsamda 12 yıllık süreç içerinde çok sayıda çalışmaya imza attık. Aynı zamanda gençlerimiz bilinçlendirme noktasında ciddi bir noktaya geldik" dedi.
Gençleri bir araya getiren Hedef 25 projesi ile gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler sunduklarını da sözlerine ekleyen Çelik, "Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması ve üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırılmaktadır. Bu karşılıklı fayda sonucunda, toplumsal faydanın temeli atılmakta ve güvenli, sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılmasında önemli bir yol kat edilmektedir" ifadelerini kullandı.
(MD-ŞAK-Y)

03.01.2017 14:59:20 TSI
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