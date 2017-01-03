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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir'de sis etkili oluyor

03 Ocak 2017 Salı, 14:59
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Balıkesir'de sis etkili oluyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Otağ Fırıncıoğulları
Kamera : Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan sis etkisini gün boyu hissettirdi.
Balıkesir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabah yoğun olarak hissedilen sis gün boyu şehirde etkili oldu. Balıkesirliler bu sabahta güne sisle uyanırken otoyollarda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler sis lambalarını yakarak seyretmelerine rağmen zaman zaman zor anlar yaşadı.
(OF-

03.01.2017 15:01:48 TSI
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