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Balıkesir'de sis etkili oluyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Otağ Fırıncıoğulları

Kamera : Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan sis etkisini gün boyu hissettirdi.

Balıkesir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve sabah yoğun olarak hissedilen sis gün boyu şehirde etkili oldu. Balıkesirliler bu sabahta güne sisle uyanırken otoyollarda görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler sis lambalarını yakarak seyretmelerine rağmen zaman zaman zor anlar yaşadı.

(OF-



03.01.2017 15:01:48 TSI

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