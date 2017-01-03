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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu

03 Ocak 2017 Salı, 15:07
Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu
Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı'nın yüzeyi havanın-7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.
Kazdağlarından doğarak Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü bölümünde dondu. Havanın -7 dereceye düşmesi ile Kocabaş Çayı'nın yüzeyinin buz tuttuğunu söyleyen 75 yaşındaki Kerim Gürel, "Bu yıl kar çok yağdı. Geceleri çok soğuk oluyor. Çayın yüzeyinin buz tutması ise çok normal" dedi.
(UYC

03.01.2017 15:10:51 TSI
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