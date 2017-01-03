Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu
(Fotoğraflı)
Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı'nın yüzeyi havanın-7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.
Kazdağlarından doğarak Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü bölümünde dondu. Havanın -7 dereceye düşmesi ile Kocabaş Çayı'nın yüzeyinin buz tuttuğunu söyleyen 75 yaşındaki Kerim Gürel, "Bu yıl kar çok yağdı. Geceleri çok soğuk oluyor. Çayın yüzeyinin buz tutması ise çok normal" dedi.
(UYC
03.01.2017 15:10:51 TSI
NNNN