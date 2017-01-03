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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Bakan Eroğlu yarın memleketi Afyonkarahisar'a gelecek

03 Ocak 2017 Salı, 15:10
Bakan Eroğlu yarın memleketi Afyonkarahisar'a gelecek

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere yarın memleketi Afyonkarahisar'a geliyor.
Bakan Eroğlu'nun sabah saatlerinde kentte olacağı ve ilk olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yıl Toplantısı'na katılacağı öğrenildi. İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilecek koordinasyon toplantına katılacak olan Bakan Eroğlu'nun, ardından kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edeceği aktarıldı. Bakan Eroğlu'nun akşam saatlerinde ise 'Tanburi Cemil Bey'in Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Münasebetiyle Eserlerinden Oluşan Özel Konser ve CD Belgesel Tanıtımı' programına katılması bekleniyor.
(GC-MET-Y)

03.01.2017 15:14:46 TSI
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