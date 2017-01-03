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Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde 1 milyon 251 bin hasta muayene edildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde 2016 yılında hasta başvuru rekoru kırdı. Son bir yılda 1 milyon 251 bin 476 kişi muayene edildi. Hastaların Devlet Hastanesini tercih etmelerinin nedenleri arasında hekim kalitesi ve muayene ve tetkik ücret farkının alınmaması oldu.

356 yatak kapasiteli Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde, 2016 yılında 1 milyon 251 bin 476 kişi muayene edildiği, bunlardan 105 bin 320'sinin il dışından gelen hastalar olduğu bildirildi. Çevre illere de hizmet veren hastanenin acil servisinde 397 bin 186 hastanın sağlık hizmeti aldığını belirten hastane yetkilileri, son bir yılda 33 bin 318 ameliyatın gerçekleştiğini ve bu hastaların sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hastanede 3. basamak dahili yoğun bakım, dahiliye, cerrahi, anestezi, nöroloji, kardiyo kroner yoğun bakım, KVC ve genel yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde 2016 yılı içinde 28 bin 552 hastanın yatışları gerçekleştiğini bildiren yetkililer, hastalara 27 branşta hizmet verildiğini kaydetti. Hastanede 8 yoğun bakım ünitesi, görüntüleme ünitesi, laboratuvar ve ameliyathanelerin dışında sigara bırakma, kemoterapi, diyaliz ünitesi başta olmak üzere 18 farklı hizmet sunulduğu belirtildi.

(MŞY-MP-Y)



03.01.2017 15:25:18 TSI

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