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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Patlamada ölen işçinin cenazesi memleketine uğurlandı

03 Ocak 2017 Salı, 15:23
Patlamada ölen işçinin cenazesi memleketine uğurlandı
Patlamada ölen işçinin cenazesi memleketine uğurlandı

(Fotoğraflı)

Nimet Ergün
İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi Musa Altınsoy (37) defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
Aliağa ilçesinde bir fabrikada demir eritme kazanının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçi Musa Altınsoy'un Merkez Camiinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Petrol-iş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, TÜM Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sebahattin Yeşiltepe'nin yanı sıra ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı.
İşçi Musa Altınsoy'un kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verilmek üzere memleketi Batman iline uğurlandı.
(NE-Y)

03.01.2017 15:24:53 TSI
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