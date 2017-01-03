Emniyet Müdürü Turanlı'dan GMİS'e başsağlığı ziyareti
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek başsağlığı diledi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye, 31 Aralık 2016 tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan için taziyelerini bildiren Turanlı'nın ziyaretinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Satılmış Uludağ'da hazır bulundu.
(SÖ-SÖ-Y)
03.01.2017 15:31:23 TSI
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