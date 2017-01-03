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Bağışladıkları arsaya sağlık ocağı ve 112 merkezi yapıldı



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Haber : Tuncay Türkgülü

Kamera : Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Aydın Sarıkaya ve ailesi tarafından 1971 ve 1996 yılında bağışlanan yaklaşık 2,5 dönümlük arsaya sağlık ocağı ve 112 Acil merkezi yapıldı. Hayırsever aileye yaptıkları bağışlardan ötürü teşekkür plaketi verildi.

Akçakoca'da yaşayan Sarıkaya ailesi ilk olarak 1971 yılında sonrasında 1996 yılında bağışladıkları iki arsa sağlık alanında değerlendirildi. Bağışlanan arsaya Sağlık ocağı ve 112 Acil Servis Merkezi yapıldı. Sağlık ocağında bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende hayırsever aileye plaket verildi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Sarıkaya ailesinin 1971 yılında bağışladığı arsanın üzerine sağlık ocağı yapıldığını, 1996 yılında ise aynı aile tarafından 112 Hızır Acil Merkezi'nin yapımı için 120 metrekare daha yer bağışlandığını söyleyerek, bağışçı aileye minnet duygularıyla teşekkür ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, hayırsever aileye teşekkür ederek ''Duygu verici bir davranış. Bu alanı sağlık tesisi için bağışladılar. Tören yapalım dedik. İnşallah hastane alanı olur, okul alanı olur, yapılan yardımı Allah kabul etsin'' dedi.

Hayırsever Sarıkaya ailesi adına konuşan Aydın Sarıkaya, ''Yapılan hayrı Allah kabul etsin, elimden gelse yine yaparım'' diye konuştu. Konuşmanın ardından ilçe Kaymakamı Öztürk, Belediye Başkanı Yemenici ve Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük tarafından teşekkür plakati verildi. etkinlik birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(TT-AY)



03.01.2017 15:32:32 TSI

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