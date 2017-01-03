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Milas'ta Kızılay destekçilerine teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Türk Kızılayı Şube yöneticileri, geçtiğimiz yıl içerisinde Kızılay'a destekte bulunanları ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdiler.

Kızılay Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılı içerisinde Kızılay'a katkıda ve destekte bulunanları ziyaret etti.

İş adamı Orhan Kılıç, Sami Kont, Ejder Üstek, Remzi Ozan, Berkay Topuz, Güllük Liman İşletmesi Genel Müdürü Nevzat Balkır'ın da aralarında yer aldığı bazı kurum özel sektör ve kurum yöneticilerini ziyaret eden Gezginci, hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

(ÇP-MB-Y)



03.01.2017 15:34:13 TSI

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