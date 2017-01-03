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Taşkesenlioğlu kapı kapı dolaşıyor

- Durmak yok, anlatmaya devam





(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu, kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.

Hafta sonlarını memleketi Erzurum'da geçiren Taşkesenlioğlu, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen ilçe ziyaretlerinin yanı sıra ev ev dolaşarak halkla birebir temas sağlıyor.

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun yoğun hafta sonu mesaisi içinde ilçe gezileri, teşkilat mensupları ile görüşmeler, muhtarlar ile toplantılar, dernekler, sendikalar, kooperatifler, kamu kurum ziyaretleri, basın kuruluşlarının temsilcileri ile istişareler ve ev gezileri yer alıyor.

İspir ve Pazaryolu ilçelerini ziyaret eden Zehra Taşkesenlioğlu burada ilçe teşkilatı ve halkla görüşerek muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Taşkesenlioğlu, çözümler konusunda istişarelerde bulundu. Kadın kolları ile de görüşen Taşkesenlioğlu, yoğun temaslarının ardından vatandaşların evlerini kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.

Evimize vekil gelmiş

Kapıyı açtıklarında karşılarında şehrin vekilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirerek, " Sayın vekili evimizde görünce çok şaşırdık. Önceleri siyasiler seçimden seçime oy istemek için kapımızı çalardı. Bu kez öyle olmadı. Artık sorunlarımızı dinleyen, görüşlerimize kulak vermek için evimize gelen, bizi önemseyen ve değer veren bir milletvekilimiz var. Rabbim çalışma azmini artırsın, çok heyecanlı ve samimi bir insan. Özellikle son gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında aklımızda ki soruları sorduk, kendisi de içtenlikle cevapladı" diye konuştular.

Kötü hava koşullarına aldırış etmeden vatandaşların evlerini gezerek referandum öncesi halkı bilinçlendiren AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yoğun programı içinde şehit aileleri ve hasta ziyaretlerini de unutmadı. Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Taşkesenlioğlu, ardından kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile görüşerek yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Taşkesenlioğlu'nun programı; AK Parti İl başkanlığı, KUDAKA, Erzurum TÜRK-İŞ Şube Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ziyaretleri ile devam etti.

(ERZ-AT-Y)



03.01.2017 15:44:47 TSI

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