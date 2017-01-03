03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyoğlu'ndan Halep'e 6 tır ihtiyaç malzemesi

03 Ocak 2017 Salı, 15:41
Beyoğlu'ndan Halep'e 6 tır ihtiyaç malzemesi
- Suriyeli yurttaşlarına yardım gönderdiler

(Fotoğraflı)

Ahmet Faruk Sarıkoç
İSTANBUL (İHA) - İnsanlık dramının yaşandığı Suriye'nin Halep şehrindeki vatandaşlara yardım için geçen hafta 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli ailelerinde katıldığı törenle 6 tır dolusu ihtiyaç malzemesini daha Halep'e gönderdi.
Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle toplanan 6 tır yardım malzemesi Kasımpaşa sahilinde düzenlenen tören ile Halep'e doğru yola çıktı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Beyoğlu İlçe Müftüsü Aydın Yığman, ilçede yaşayan Suriyeli aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan tören, Suriyeli ailelerin çocuklarıyla sahneye çıkması ve duaların edilmesi ile devam etti. Ardından Suriye'de yaşayanlar için hazırlanan tırlar gönderildi.

"Kendi çıkarları uğruna kana gözyaşına müsaade edebiliyorlar"
Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sınırımızda küresel dünyanın acımasız insanları kendi menfaatleri uğruna bir toplumu bölmeyi göze alabiliyorlar. Kendi çıkarları uğruna kana gözyaşına müsaade edebiliyorlar. Ama biz bunu anlayamıyoruz bile çünkü bizim medeniyetimiz bizim inancımız merhametten yanadır. Birisi ölürken birisi açlık içerisindeyken biz refah içerisinde yaşamamız bizim felsefemize aykırı. Bizim toplumumuzun tamamı bu duygu içerisinde" şeklinde konuştu.
(AFS-HB-Y)

03.01.2017 15:44:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2017'nin ilk meclis toplantısında Başkan Altınok Öz'den birlik ve beraberlik mesajı
YEREL

2017'NİN İLK MECLİS TOPLANTISINDA BAŞKAN ALTINOK ÖZ'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü'nde
YEREL

ÜCRETSİZ SİNEMA VE TİYATRO GÖSTERİMLERİ OCAK AYINDA DA BEYLİKDÜZÜ'NDE
Diş etinin rengine dikkat
YEREL

DİŞ ETİNİN RENGİNE DİKKAT
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'DE AMBALAJLI EKMEK SATIŞINA BAŞLANDI
&quot;Mevlana'nın yolculuğu&quot; sanatseverlerle buluştu
YEREL

"MEVLANA'NIN YOLCULUĞU" SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Şiir kaligrafiyle Maltepe'de buluştu
YEREL

ŞİİR KALİGRAFİYLE MALTEPE'DE BULUŞTU
Turabibaba kütüphanesi geleceğin yazarlarını yetiştiriyor
YEREL

TURABİBABA KÜTÜPHANESİ GELECEĞİN YAZARLARINI YETİŞTİRİYOR
Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak
YEREL

TAKSİ KÜLTÜRÜ BOYAMA KİTABIYLA ANLATILACAK
Sarıkamış şehitleri 102'nci yılında yad edildi
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 102'NCİ YILINDA YAD EDİLDİ
Büyükçekmece Belediyesi 2017 yılını &quot;Sevgi ve Barış Yılı&quot; ilan etti
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2017 YILINI "SEVGİ VE BARIŞ YILI" İLAN ETTİ
Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı
YEREL

MALTEPE BELEDİYE MECLİSİ ORTAKÖY SALDIRISINI KINADI
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
YEREL

SIK SIK GÖZLÜK DEĞİŞTİRİYORSANIZ DİKKAT
15 Temmuz tüm yönleriyle Esenler'de konuşuldu
YEREL

15 TEMMUZ TÜM YÖNLERİYLE ESENLER'DE KONUŞULDU