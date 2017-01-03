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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Erdemli Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği

03 Ocak 2017 Salı, 15:44
Erdemli Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği
Erdemli Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde okul ve camilerde yaptığı boya ve bahçe düzenlemesi çalışmaları kapsamında Kocahasanlı Mahallesi'nde Kocahasanlı Ortaöğretim Okulu ve Merkez Camii'ni yeniden boyayarak eksiklerini giderdi.
Çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri günden bu yana ilçede bu tür hizmeti yaparak vatandaşların taktirini kazanan Erdemli Belediyesi'nin bundan sonra da hız kesmeden cami ve okullara hizmet projesini sürdüreceğini vurguladı. Bu hizmetlerin kendileri açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Tollu, okul yıllarında şartların zor olduğunu, okula gidip gelirken ve okul içerisinde zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımız, eskiden bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar diye belediye olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana bu çalışmaları ortaya koyduk. Bizim çocuklarımız okullarına kışın çamurlu, yazın tozlu yollardan okullarına gitmesinler diye ilk olarak işe okul yollarından başladık. Okulların bahçelerini düzenledik. Oturma grupları, kamelyalar, banklar, oyun grupları armağan ettik. Bahçelerini asfalt ve parke ile donattık. Boyası kötü, olmayan okulları yeniden boyadık. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplar dağıttık. Öğretmenlerimizin şikayetlerini dinledik ve eksikleri giderdik" dedi.
Öğrencilerin bu ülkenin geleceği ve teminatı olduğunu dile getiren Tollu, "Çocuklarımız rahat etmelidir ki, sadece derslerine odaklanabilsinler. Onlar okusunlar ve ülkemize, devletimize, milletimize faydalı bireyler olsunlar. Biz, çocuklarımıza bu olanakları sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Aynı hizmetleri camiler için de yaptıklarını belirten Tollu, cami cemaatinin de rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken hizmetlerin bu proje kapsamında verildiğini kaydetti. Bu hizmetlerin kendileri açısından özel bir yeri olduğunu dile getiren Tollu, şöyle devam etti: "Biz, bu hizmetleri öncelikle Allah rızası için yapıyoruz. Bu hizmetler halk içindir ve bu anlamda ilkemiz, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıdır. Camilerimiz için ayrıca cami temizliği projesini de uyguluyoruz. Bütün camilerimizi sırasıyla her gün temizliyoruz."
(KYM-Y)

03.01.2017 15:47:14 TSI
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