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Terme'de güvenlik toplantısı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Terme Kaymakamlığı tarafından, tüm kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

Samsun Vali Yardımcısı ve Terme Kaymakam Vekili Hakan Kubalı toplantıda yaptığı konuşmada, "Milli birlik ve beraberlik anlayışıyla, kardeşlikle, toplumsal dayanışma ile Türkiye Cumhuriyet Devleti ile milletinin bir bütün olduğu anlayışıyla, terörle mücadelede gösterdiği kararlılıkla, hain, sinsi ve korkak teröre geçit vermeyeceğiz ve üstesinden geleceğiz. Çünkü terörün amacı korku, kaos oluşturmak ama biz daha dik, daha kararlı ve daha güçlü olacağız. Güvenlik güçlerimize özellikle destek vereceğiz, onlara sahip çıkacağız, devletimize sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığının talimatıyla yapılan bu toplantılar ile bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

İlki gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, ilçenin güvenlikle ilgili konularda vatandaşlarca dile getirilen sorunlar, çözüm yolları, alınan ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

(SAM-SLH-Y)



03.01.2017 15:49:52 TSI

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