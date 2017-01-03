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Hakkari'de yerel gazeteler birleşti



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Basın İlan Kurumu'ndan aldıkları resmi ilan gelirlerinin düşmesi ve zarar eder duruma gelmeleri üzerine Hakkari'de günlük yayın yapan yerel gazetelerin sayısı 11'den 2'ye düşürüldü.

Hakkari'de günlük gazete çıkarma, resmi ilan alma ve yayınlama gibi faaliyetleri yürüten 11 yerel gazete sahipleri ortak bir havuz kapsamında birleşerek sayılarını 11'den 2'ye düşürdü. Şimdiye kadar Hakkari'de Halkın Sesi, Yeni Hakkari, Demokrat Gazetesi, İl Sesi, Doğu'nun Sesi, Hakkari Ekspresi, Berçelan, Hakkari Posta, Haber 30, Haberdar ve Yankı Gazetesi yayın hayatına devam ediyordu.

Bundan böyle sadece Halkın Sesi Gazetesi ve İl Sesi Gazetesi yayın hayatına devam edeceği belirtildi. Basın İlan Kurumu'ndan aldıkları resmi ilan gelirlerinin düşmesi ve zarar eder duruma gediklerini ifade ettiler. Hem ekonomik sıkıntıların aşılması hem de gazetelerin baskı kalitesi, içerik ve sayı anlamındaki düşüşün önüne geçmek için birleştiklerini belirten gazete sahipleri Hakkari'de ilk renkli baskı yapmanın ise mutluluğunu yaşadılar.

(FT-ŞAK-Y)



03.01.2017 15:52:33 TSI

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