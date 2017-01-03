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Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tuncay; "Yerli tohuma sahip çıkmalıyız"



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Tevfik Tayfun Tuncay, yerli tohuma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak "çiftçinin yerli tohum üretmesi teşvik edilmelidir" dedi.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Ziraat Müh. Tevfik Tayfun Tuncay, yaptığı açıklamada; "2018 den itibaren şirketlerin denetiminde üretilip satılan tohumlar çiftçiler için zorunlu hale getiriliyor. Sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilerin desteklerden yararlandırılmayacağı açıklandı. Sertifikalı tohum kullanımından karlı çıkacaklar, bu tohumların sertifikasını elinde tutan çok uluslu şirketler ve onların yerli ortakları olacak. Ayrıca, çok uluslu şirketler bütün dünyada tekelleşmiş durumda. Yerli çiftçi her geçen gün biraz daha tehdit altına alınıyor. Türkiye'de yerli çiftçinin yerli tohum üretimini teşvik eden düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yerli tohumları önlemek yerine teşvik etmek gerekiyor. Sertifikalı tohumlar, yerli tohumların sonunu getirebilir. Binlerce yıldır kendi tohumunu üreten köylü kendi geliştirdiği tohum çeşitlerini satarak geçimine katkı sağlıyordu. 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanunu ile çiftçinin bu imkânı elinden alındı. Tohumu satarak kazanç elde etme imkânı kaldırılan köylüye birde tohumu sertifikalı olmaz ise destek verilmeyecek olması yerli tohum çeşitlerinin hızla azalması anlamına gelir. Şirketlerin tek tip tohumlarıyla çeşitliliğin azalması tarımda hastalık ve zararlıların artması, tarım ilaçlarının daha çok kullanılması anlamına da gelmektedir. Biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak hem insan hem çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Köylünün ve çiftçinin yeni tohum üretme, çeşitliliği geliştirme imkânlarını önlemek yerine teşvik edilmelidir'' dedi.

(CC-MB-Y)



03.01.2017 15:54:51 TSI

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