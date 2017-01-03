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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Çocuklara bot ve mont dağıtılacak

03 Ocak 2017 Salı, 15:51
Çocuklara bot ve mont dağıtılacak
Çocuklara bot ve mont dağıtılacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kente tespit edilen 5 ile 10 bin çocuğa mont ve bot dağıtacaklarını söyledi.
Belediye Başkanı Kara, 'çocuklar botsuz ve montsuz kalmasın' sloganıyla kampanya başlattıklarını belirterek, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 5-10 bin çocuğa bot ve mont dağıtacaklarını ifade etti. Kara, "Özellikle kışın çocuklarımız botsuz ve montsuz kalmamasını istiyoruz. Kilisli hemşehrilerimizden büyük göster görüyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Hızlı bir şekilde evleri tarıyoruz. Tek tek evlere giriyoruz. Evlerde ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederek onların mont ve bot ihtiyacını gideriyoruz" dedi.
(MAD-SD-Y)

03.01.2017 15:54:58 TSI
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