YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuklara bot ve mont dağıtılacak

Çocuklara bot ve mont dağıtılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kente tespit edilen 5 ile 10 bin çocuğa mont ve bot dağıtacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Kara, 'çocuklar botsuz ve montsuz kalmasın' sloganıyla kampanya başlattıklarını belirterek, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 5-10 bin çocuğa bot ve mont dağıtacaklarını ifade etti. Kara, "Özellikle kışın çocuklarımız botsuz ve montsuz kalmamasını istiyoruz. Kilisli hemşehrilerimizden büyük göster görüyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Hızlı bir şekilde evleri tarıyoruz. Tek tek evlere giriyoruz. Evlerde ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederek onların mont ve bot ihtiyacını gideriyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



03.01.2017 15:54:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER