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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman Üniversitesi gelişiyor

03 Ocak 2017 Salı, 15:53
Adıyaman Üniversitesi gelişiyor
Adıyaman Üniversitesi gelişiyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, yaptığı 2016 yılı değerlendirmesinde üniversitenin hızla geliştiğini kaydetti.
Adıyaman Üniversitesinin 2016 yılı içerisinde büyük yatırımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, üniversitenin her alanda büyük gelişme kaydettiğini söyledi.
Rektör Gönüllü, "Adıyaman Üniversitesi hükümetimizin tarafından tahsis edilmiş yatırım ödenekleri ile büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bir çok binalar yaptık. Açık alanlarda tanzimler oldu.
Eğitim binaları hizmete girdi. Bunlardan en önde gelen mühendislik fakültesi 19 bin metrekare kapalı alanıyla hizmete girdi. Bu binaların kullanılmaya başlanılmasıyla fiziki yapımız önemli ölçüde rahatladı. Bunun dışında enstitüler binası yaptık. Sosyal tesisler yapıldı. Miniyaman, Adıyaman Evi, Adıyaman Çarşısı, taş fırın yaparak hizmete soktuk. Adıyaman'ın fırın kültürünü üniversitemizde canlı olarak yaşatmak istedik. Ayrıca Adıyaman'ın tarihi ören yerlerinin Adıyaman Üniversitesi Külliyesine taşımaya devam ettik. Bu kapsamda Perre Antik Kent'i üniversitemizde benzerini yaptık. Dışarıdan gelen öğrencilerimizi Adıyaman'ı görmeden önce Adıyaman ile ilgili fikir sahibi oluyorlar. Adıyaman'da yaşar gibi külliye alanında eğitim görüyorlar. Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerini hissediyorlar. Üniversitemiz doğa dostu çevreci bir üniversiteyiz. Geri dönüşüm ile ilgili yatırımlar var. Yemekhanemizde israf edilmemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Öğrenci sayısının 22 bine ulaştığını belirten Prof. Dr. Talha Gönüllü, "Öğrenci sayımız 22 bine yükseldi. 22 bin öğrencilerimiz bölgede en yüksek puanla üniversitemizi tercih etti. Üniversitemize olan rağbetin arttığını görüyoruz. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40'ı Adıyaman nüfusuna kayıtlı, yüzde 60'ı diğer illerden, 100 civarında ise yabancı öğrencimiz var. 700 ise lisans üstü öğrencimiz var.
Bu arada diş hekimliği fakültemizi hem hastanesini hem de fakültemizin öğrenimini fakültesi faaliyete soktuk. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda Antrenörlük Bölümüne, Güzel Sanatlar Fakültemizde Resim Bölümüne ilk defa öğrenci aldık. İslami İlimler Fakültesine de öğrenci aldık" ifadelerini kullandı.
Sporda büyük başarı elde edildiğini ifade eden Gönüllü, "Sporda büyük başarılar elde ettik. Futbol takımımız süper lige çıktı. Aynı zamanda bayan voleybol takımımızda süper lige çıktı. Aynı anda iki büyük başarı birden yaşadık. Üniversite olarak uluslar arası ölçütlere göre URAP Raporuna göre 27. sırada, fizik alanında ise Türkiye'de 12. sırada yer aldık. Çok sayıda bilimsel araştırmalara devam ettik.
Sermaye giderleri, bina yapımı, onarım, alt yapı giderleri vardır. Birde üniversitenin cari giderleri vardık. Bizim geçen sene 130 milyon TL civarındaydı" şeklinde konuştu.
2017 yılından ülke adına daha umutlu olduğunu aktaran Gönüllü şunları kaydetti:
"Ülkemizin daha güzel aydınlık yarınlara doğru ilerlediğini, gelecek çağlarda, Türkiye'nin daha baskın olacağını görüyoruz. Türkiye büyüyor. Üniversite olarakta hızla büyüyoruz. Bu gelişme hükümetimizin sayesinde oluyor. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversiteler bulunmakta ve hükümetimiz üniversitelere büyük önem vermektedir. Toplumumuz daha müreffeh yarınlara gitme yolunda daha münevver olma sürecinden geçecek.
Öğrencilerimizin zararlı akımlara kapılmadan, memleketini milletini sevecek yapıda, ahlaken yetişmiş, büyüğünü küçüğünü bile, adabı muaşereti bilen, okumayı seven, mesleğini seven, memleketi için çalışmayı birinci görevi bilen bir nesil yetiştirmeyi gaye edindik."
(AHM)

03.01.2017 15:57:05 TSI
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