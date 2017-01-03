YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmaları



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal alanlarda yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla kurduğu Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün projeleri hakkında bilgiler verildi.

Kırsal mahallelerde Kontrol Hekimliği yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; Kapama Vişne Bahçesi, Güvercin Köy, Solucan Gübresi Üretim Tesisi ve Arıköy gibi birbirinden özel projelere de imza atıyor. Hayvanların kısırlaştırılması ve tedavisini de yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; ayrıca petshop eğitimi, yerel hayvan koruma görevlileri eğitimi gibi projeler de düzenliyor. Çevre sağlığı ve ilaçlama çalışmaları da yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmaları açık ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları olarak yürütüyor.



50 kırsal mahallede kontrol hekimliği

2015 yılında Odunpazarı Bölgesinde bulunan 50 kırsal mahallede Kontrol Hekimliği yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, meyveciliğe dayalı örnek çiftçi modeli oluşturmak için Yahnikapan Mahallesi'nde Kapalı Vişne Bahçesi projesini hayata geçirdi. 18 bin 954 metrekare alana kurulu olan Kapalı Vişne Bahçesi'ne bin adet Kütahya Vişnesi fidanı dikildi.



Güvercinseverler için 134 kümes

Eylül ayı başında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaatına başlanılan Güvercin Köy Projesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Eskişehirli güvercinseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Güvercin Köy, 75. Yıl Mahallesi Van Sokak'ta inşa ediliyor. Peyzaj çalışmaları ve son rötuşları yapılan Güvercin Köy'de, 23 bin 600 metrekarelik bir alan üzerinde 134 adet kümes bulunuyor.



Çiftçiye yüzde yüz organik gübre

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerden biri de Solucan Gübresi Üretim Tesisi Projesi. Odunpazarı'nda yer alan tarım alanlarında toprak iyileştirme çalışmaları yapmak ve çiftçiye yüzde yüz organik olan solucan gübresi kullanım alışkanlığını kazandırmak amacıyla kurulan Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Yukarı Çağlan Mahallesi'nde bulunuyor.



Arıköy 2017'de faaliyete girecek

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerden biri de Arıköy. Akpınar Mahallesinde bulunan 20 dekarlık alan üzerine yapılması planlanan Arıköy Projesi, 2016 yılında Altın Arı ödülü aldı. Arıköy'ün, 2017 yılının bahar aylarında faaliyete geçmesi hedefleniyor.



3 bin 559 hayvan kısırlaştırıldı

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 2014-2015 ve 2016 yıllarında 3 bin 569 hayvan kısırlaştırıldı. 2014 yılında 262 hayvan yeni sahiplerini bulurken, 2015 yılında 315, 2016 yılında ise 366 hayvan sahiplendirildi. 2014 yılında 650 dişi-467 erkek olmak üzere toplamda bin 117 hayvan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısırlaştırıldı. 2015 yılında 629'u dişi, 459'u erkek olmak üzere bin 88 hayvan ekipler tarafından kısırlaştırılırken, 2016 yılında 897'si dişi, 411'i erkek olmak üzere bin 8 hayvan kısırlaştırıldı. 2014 yılında 1129 hayvana ekipler tarafından kuduz aşısı yapılırken, 200 hayvana karma aşı yapıldı. 2015 yılında ekipler tarafından bin 178 hayvana kuduz aşısı yapılırken, 55 hayvana ise karma aşı yapıldı. 2016 yılında ekipler tarafından kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı bin 114, karma aşı yapılan hayvan sayısı ise 68 oldu. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 yılda toplamda 3 bin 744 hayvana kuduz ve karma aşı yaptı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü hayvanlarda işaretleme çalışmaları da yaptı. 2014 yılında kısırlaştırmış, aşılanmış, küpelenmiş ve deri altına çip takılmış 703 hayvanı işaretleyen Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında bin 88, 2016 yılında ise bin 8 hayvanı işaretledi. 2014 yılında 964 hayvan alındığı ortama geri bırakılırken, 2015 yılında bin 64, 2016 yılında ise 975 hayvan alındığı ortama bırakıldı.



Hayvanlara ortak koruma

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında sokak hayvanlarını toplama ve kısırlaştırma ile tedavilerinin yapılması için protokol imzaladı. Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan bu protokol; Odunpazarı ilçe merkezi ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 12 ilçede sokak hayvanlarını toplama ve kısırlaştırma ile tedavilerinin yapılmasını hedefliyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından protokol yapılan 6 ilçede toplama ve kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor. Han, Mahmudiye, Sivrihisar, Sayitgazi, Mihalıççık, İnönü ilçelerinden 580 hayvanı toplayan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 72 hayvanı sahiplendirirken, 150 hayvanı kısırlaştırdı. 150 hayvanın kuduz, iç-dış parazit aşısını yapan ekipler, bu hayvanların işaretleme çalışmalarını yaparak alındığı ortama bıraktı.



Eğitimlere devam edildi

Kırsal hizmetler Müdürlüğü ayrıca farklı zamanlarda eğitimlerde gerçekleştirdi. 2016 yılı nisan ayında 30 kişinin katılımıyla Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitimi düzenleyen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; 2015 yılı Mart ayında ve 2016 yılı Ağustos ayında petshop eğitimi yaptı. Toplamda 21 kişinin katıldığı Petshop eğitimine katılanlara belge de verildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen "Başıboş Hayvanlarına Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri Eğitimi Modüler Programı" Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygun görülerek Milli Eğitim Programına dahil edildi. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak açılan eğitime, 31 kişi katıldı. Söz konusu program ile Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Eğitim alanında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.



Çevre sağlığı için ilaçlama çalışmaları

Açık alanda ve kapalı alanda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılından bu yana kışlak mücadelesi kapsamında; ilçe merkezinde 35 mahallede tespit edilen bin 260 kaynakta; sivrisinek, karasinek ve tüm haşerelere karşı ilaçlama faaliyeti yaptı. Ayrıca ekipler Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal mahallelerin okul, muhtarlık binası, cami, cemevi ve sosyal tesislerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2014 yılından beri Odunpazarı Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan 35'i merkez, 50'si kırsal mahalle olmak üzere 85 mahallede rutin dezenfekte ve ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.



131 adet resmi kurum ilaçlandı

Odunpazarı halkına kapalı alan ilaçlaması hizmeti de veren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, SOBE projesi kapsamında yardıma muhtaç vatandaşların konutlarının dezenfektesi ve ilaçlamasını yapıyor. Ayrıca Odunpazarı Belediyesi tarafından dilekçe karşılığında resmi kurumların ilaçlama faaliyetlerini de yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bu kapsamda; 2015 Yılında; 37 adet okul, 29 adet camii ve 1 adet cemevi; 2016 Yılında ise 35 okul, 50 camii ve 1 cemevinin ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdi.

(MSY-



03.01.2017 15:58:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER