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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yıldırım Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor

03 Ocak 2017 Salı, 15:56
Yıldırım Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor
Yıldırım Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ilçede mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi için kamu kurumlarıyla iş birliği yapıyor.
Yıldırım Belediyesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 10. Kalkınma Planı, 2016 Yılı Programı, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ve 65. Hükümet Programı'na dayanılarak hazırlanan protokol çerçevesinde kamu kurumları ile iş birliği yaptı. Yıldırım Kaymakamlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdür Vekili Mehmet Çiftçi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci katıldı. Bu doğrultuda,mesleki ve teknik ortaöğretimde yerel yönetimler ve sektör temsilcilerini de içine alacak şekilde yönetişimi esas alan yeni okul modelinin oluşturulacağı,yerel yönetimler,meslek kuruluşları ve yerel sektörle işbirliğinin artırılacağı ön görülen protokol hayata geçirildi.
Protokol, mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasında işbirliğinin artırılarak sürekli hale gelmesini sağlayacak. Sorumluluk alanlarında yer almamasına eğitime destek verdiklerini Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Protokolün mahalli idare kanadında yer alan belediye olarak bu güne kadar ilçede eğitim standartlarının yükselmesi adına birçok çalışma gerçekleştirdik Eğitim kurumlarının fiziki gelişimlerinin yanında okullara spor malzemesi desteği yaparak öğrencilerimize spor yapma imkanı sağladık. TEOG'a hazırlanan evlatlarımızın başarılı olması adına soru bankaları dağıttık. Tarihini yakından öğrenen ve yaşadıkları şehre aidiyet duyguları besleyen bir nesil ortaya çıkarmak için öğrencilerimizi, 'Şehir Pasaportu' projemiz kapsamında Bursa'nın kültürel ve tarihi mirasıyla buluşturduk. Yıldırım'da eğitim standartlarının yükselmesi ve donanımlı nesiller yetişmesi için gereken sorumluluğu üstlenerek elimizi taşın altına koymaktan bundan sonraki süreçte de kaçınmayacağız" diye konuştu.
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03.01.2017 16:00:41 TSI
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