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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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'Antalya Sembollerim' sergisi Konyaaltı'nda

03 Ocak 2017 Salı, 15:56
'Antalya Sembollerim' sergisi Konyaaltı'nda
'Antalya Sembollerim' sergisi Konyaaltı'nda

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - 'Antalya Sembollerim' resim sergisi, Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açıldı.
Antalya'nın 19. yüz yıldan kalma tarihi eserleri, gravür tekniğiyle renklendirerek günümüze taşıyan Figen Çiçek, 'Antalya Sembollerim' adlı sergisini açtı. Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında yer alan serginin açılış kurdelesini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kesti.
Sergide akrilik ve yağlı boya tabloların yanı sıra sanatçının dünyada başka örneği bulunmayan mermer tozlarıyla yapılmış 35 çalışma yer alıyor. Ressam Figen Çiçek'in atık mermer tozlarıyla resmettiği portakal figürlerini, dokunarak hissetmek mümkün. Yaptığı çalışmalarda temel amacının Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Figen Çiçek, bu nedenle de eserlerinde ağırlıklı olarak Antalya'nın simgesi olan portakalları kullandığını söyledi. Figen Çiçek, sergi alanını kendisine açarak bu amacına destek olan Başkan Böcek'e ayrıca teşekkür etti.
Başkan Muhittin Böcek, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek Figen Çiçek'in de çalışmalarına yer vermekten büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. Başkan Böcek, konuşmaların ardından sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
(SÇ-SÇ-Y)

03.01.2017 15:56:47 TSI
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