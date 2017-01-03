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Ak Parti İl Başkanı Öz, Başkan Yücelik'i ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi tarafından bir süre önce AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Emin Öz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

İl Başkanı Öz'ü makamında ağırlayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Öz'e il başkanlığı görevinde başarı diledi. Siyasetin bir amaç değil araç olduğunu ifade eden Başkan Yücelik, "Burada esas olan halka hizmettir. İl Başkanlığı görevine atanan değerli kardeşimizin de görevini başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Allah yardımcısı olsun. İnşallah bu görevlendirme şehrimiz için de hayırlı hizmetlere vesile olur" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için bütün gücüyle çalışacağını belirterek, "Amacımız; şehrimize hak ettiği şekilde hizmet etmek ve her platformda layıkıyla temsil etmektir. Bize gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağım. Görevimizi yaparken de başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere toplumun bütün kesimleriyle irtibat halinde olacağız" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



03.01.2017 15:59:16 TSI

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