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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AESOB'dan esnaflara müjde

03 Ocak 2017 Salı, 16:02
AESOB'dan esnaflara müjde
AESOB'dan esnaflara müjde

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Sicil Bürosu Sobacılar Çarşısında hizmet vermeye başladı.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AESOB Sicil Bürosu'nun Sobacılar Çarşısında esnafa hizmet vermeye başladığını söyledi.
Sobacılar çarşısı esnaf sicil bürosu faaliyette

Sobacılar Çarşısı Esnaf Sicil Bürosunun bugünden itibaren faaliyete girdiğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğinde şuanda merkez binasında faaliyet gösteren Sicil Bürosunu artık bugünden itibaren Sobacılar Çarşısında da esnaflarımıza hizmet verecek. Çarşıda özellikle Muratpaşa bölgesinde faaliyet gösteren esnaflarımız Sicil işlemlerini Sobacılar Çarşısı Esnaf Sicil Bürosundan gerçekleştirebileceklerdir. Merkez binamızdan ayrı bir şubemizin Sobacılar Çarşısında faaliyete girmesinin gururunu yaşıyoruz. Esnaflarımız artık merkez binamıza gelmek zorunda kalmayacaklar" diye konuştu.
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin Sobacılar Çarşısında tekrar canlanacağını belirten Dere, "Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den Sobacılar Çarşısı ile ilgili taleplerimiz olmuştu. Büyükşehir Belediyemiz kendilerine ait olan 6 tane dükkânı bir protokol çerçevesinde bizlere devretti. Şuanda Antalya'mızın merkezinde Sanatkârların devam ettirildiği tek yer burasıdır. Bilindiği üzere burası Fikret Otyam Sanat Galerisi idi, bizler yönetimimizle görüşerek burayı Ahi-Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ve Sanat Galerisi olarak ismini değiştirdik. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız ile açılışımızı gerçekleştireceğiz. Burada kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için çalışmalarımız sürdürülüyor. Örnek olarak; Ayakkabıcı, Nalbantlık, Terzilerimiz eski dikiş makineleri gibi birçok meslek burada sergilenecek. Antalya'mıza gelen turistler buraya gelerek bu meslekleri görme imkânı bulacak" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

03.01.2017 16:06:39 TSI
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