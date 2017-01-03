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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Şehidin ismi evinin sokağında yaşatılacak

03 Ocak 2017 Salı, 16:09
Şehidin ismi evinin sokağında yaşatılacak
Şehidin ismi evinin sokağında yaşatılacak

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Ocak Ayı Meclisi toplantısında Kırklarelili şehit P. Üçvş. Göktan Özüpek'in isminin yaşadığı evin sokağına verilmesini kararlaştırdı.
Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2017'de yapılan toplantısında anlamlı bir karar aldı. Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile aldığı karar sonrası Suriye'nin El-Bab şehrinde geçtiğimiz ay şehit düşen Kırklarelili P.Üçvş. Göktan Özüpek'in ismi yaşadığı evin sokağına verildi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, terörün artık son bulmasını istediklerini belirterek, "Hiçbir vatan evladını vatan toprağına artık defnetmek istemiyoruz. Artık yeter. Kırklarelili Göktan kardeşimizin şehit olmasına kahrolduk. Biz kendisini koruyamadık. Ama ismini yaşatacağız. Bu kararımızı almadan önce kederli ailesi ile de görüştük. Kendileri de almak istediğimiz bu kararı kabul ettiler. 3 Ocak'taki Belediye Meclis toplantımızda aldığımız kararla evladımızın ismini evinin bulunduğu sokağa veriyoruz. Kararın oy birliği ile meclisimizden geçmesi bizi ayrıca mutlu etti. Hassasiyetlerinden dolayı belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(KA-MEF-Y)

03.01.2017 16:13:00 TSI
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