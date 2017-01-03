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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi

03 Ocak 2017 Salı, 16:17
Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi
Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Kahta Devlet Hastanesi'nde aynı gün doğan 45 personel, düzenlen parti ile doğum günlerini kutladı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak doğumlu olan 45 personel düzenlenen etkinlikle doğum gününü kutlandı. Çalışanların ve doğum günü olan personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, Başhekim Yardımcıları Dt. Ferit Ünal ve Dr. İshak Karakurt, Hastane Müdürü İlhan Aslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Celalettin İnal, Müdür Yardımcısı Özlem Halvacı Müdür Yardımcısı Kadir Kurt ile hastane çalışanları katıldı.
Hastane Yöneticisi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, personelin doğum gününü kutlayarak, "Bugün böyle bir etkinlikte bir araya geldiğimiz ve muhabbet etme fırsatı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum. Göreve geldiğim günden bu yana birlikte çalışmaktayız. Hastane de çok çalışıyor ve tabi buna bağlı olarak çok yoruluyoruz. Belki de ailelerimizden, çocuklarımızdan çok birbirimizi görüyoruz. Şahsım olarak tüm çalışma arkadaşlarımdan çok memnunum. Sizinle olmaktan çok mutluyum, iyi doğdunuz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

03.01.2017 16:21:23 TSI
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