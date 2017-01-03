03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:

03 Ocak 2017 Salı, 16:17
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
- "Güvenlik güçlerimizin yanındayız"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Güngör Azim Tuna, "Her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi.
Şanlurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Ceylanpınar ilçesinde Kaymakam Ahmet Karatepe'yi makamında ziyaret etti. Buradaki konuşmasında tüm bölge insanının yeni yılını kutlayan Vali Tuna, daha sonra ise İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Tuna, polis ve jandarmalarla sohbet etti. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun'u makamında ziyaret eden Tuna, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Tuna, talebi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlköğretim Okulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Ahmet Kurt'a alınan bisikleti de, öğrenciye teslim etti. Güvenlik güçlerinin zor koşullarda görev yaptığını ifade eden Vali Güngör Azim Tuna, "Ceylanpınar, Suriye ile önemli bir sınırımızın olduğu sıfır noktasındaki bir ilçemiz. Burada içişlerimize bağlı olarak emniyet ve jandarma teşkilatımızın fedakarca yaptıkları görev takdire şayandır. En önemlisi de bugün daha ziyadesiyle müşahede ettik ki, birlik ve beraberlik noktasında bu arkadaşlarımız ilçe kaymakamlığı önderliğinde tüm kurumların işbirliğiyle güzel bir ortamda görev yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık ve afiyet içerisinde görevlerinde başarılar diliyoruz. Bu zor dönemlerde özveriyle görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Onlara her türlü desteği vermek bizim boynumuzun borcudur. Biz bu arkadaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu onlara bildirmek isteriz" dedi.
Ardından Ceylanpınar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Tuna, öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti. Dersleriyle ilgili olarak öğrencilere sorular soran Vali Tuna, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Vali Tuna, son olarak Ceylanpınar Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Menderes Atilla ile biraraya geldi. Şeref defterini imzalayan Vali Tuna, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
(BB-SD-Y)

03.01.2017 16:21:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Valisi'den Ceylanpınar'a ziyaret
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ'DEN CEYLANPINAR'A ZİYARET
Siverek'te kar yağışı başladı
YEREL

SİVEREK'TE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Haliliye Belediyesinde Ocak ayı meclis toplantısının il oturumu yapıldı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDE OCAK AYI MECLİS TOPLANTISININ İL OTURUMU YAPILDI
Şanlıurfa'da 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 154 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Halep'e yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı'ndan destek
YEREL

HALEP'E YARDIM KAMPANYASINA VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI'NDAN DESTEK
Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Viranşehir'de Molla Halil anıldı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE MOLLA HALİL ANILDI
AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığından Halep'e yardım
YEREL

AK PARTİ VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINDAN HALEP'E YARDIM
Kaymakam Yosunkaya çadır kentte incelemede bulundu
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA ÇADIR KENTTE İNCELEMEDE BULUNDU
Haliliye'den 500 bebeğe daha hoş geldin hediyesi
YEREL

HALİLİYE'DEN 500 BEBEĞE DAHA HOŞ GELDİN HEDİYESİ
Borç yapılandırmasında ödeme uyarısı
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASINDA ÖDEME UYARISI
Gençler hentbol müsabakaları sona erdi
YEREL

GENÇLER HENTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz:
YEREL

HARRAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZYAVUZ:
Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Doğuya destek paketi Birecik'e yatırımların önünü açtı
YEREL

DOĞUYA DESTEK PAKETİ BİRECİK'E YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇTI
Şanlıurfa'da kazaya giden ambulans devrildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAZAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ
İstanbul'daki Terör Saldırısına Sert Kınama
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA SERT KINAMA