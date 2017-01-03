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Bitlis'te TOKİ konutları için çekilişler yapıldı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut idaresi (TOKİ) ve Bitlis Belediyesi ile ortaklaşa yapılan 138 konutun hak sahibi ve konut belirleme kura çekilişleri yapıldı.

Bitlis Kültür Müdürlüğünde düzenlenen kura çekilişine, çok sayıda vatandaş katıldı. Noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen 138 konut için 176 başvuru yapıldı. Kura çekilişine 16 engelli vatandaşla birlikte 4 şehit ailesi de başvuruda bulundu. İlk çekiliş ile 4 şehit ailesi ve 7 engelli vatandaşın konutları belirlendi. Düzenlenen program, 138 konut sahibinin kuralarının çekilişinin ardında yedeklerin belirlenmesiyle sona erdi.

(VO-ŞAK-Y)



03.01.2017 16:27:48 TSI

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