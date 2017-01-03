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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Jandarmadan sürücülere afişli bilgilendirme

03 Ocak 2017 Salı, 16:26
Jandarmadan sürücülere afişli bilgilendirme
Jandarmadan sürücülere afişli bilgilendirme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik hakkında sürücüleri bilgilendirmek amacıyla afişler astı ve sürücülere broşür dağıttı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, değişen mevzuatlarla ilgili bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışması başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Karayolları Trafik Kanununun 23 ve 131'inci maddelerinde yapılan değişiklik ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların görebileceği yerlere afişler asılarak, el broşürleri dağıttı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlar verilen seminerlerle de bilgilendirildi.
Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edileceği öğrenildi.
(AY-Y)

03.01.2017 16:30:17 TSI
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