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Yaralı Kuğular tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



İbrahim Şahin Demir

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, biri yaralı iki kuğu tedavi altına alındı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozkurt İşletme Müdürlüğü görev alanında kalan Abana ilçesi Harmason mevkiinde biri yaralı iki adet kuğu bulunduğuna dair Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel'e gelen ihbarın ardından kuğular için etrafındaki başıboş köpeklerin tehdit oluşturduğunun tespiti üzerine Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devreye girmesiyle kuğular, Bozkurt İşletme Müdürlüğünde uygun bir yerde koruma altına alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne haber verildi.

Bozkurt İşletme Müdürlüğünde iki gün kontrol altında tutulan ve beslenen kuğular gerekli tedavi ve kontroller yapılmak üzere Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili olarak Bozkurt Orman İşletme Müdürü Umut Ermiş, koruma altındaki kuş türlerinden olan kuğuların her yıl bu dönemlerde Bozkurt İşletme Müdürlüğünün sahil kesimlerinde görüldüğünü belirterek, bu kuş türlerinin avlanılmasının yasak olduğunu ve koruma altında bulunduğunu, böyle durumlarda vakit geçirmeden ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini söyledi. Ermiş, ihbarda bulunan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Bakım ve tedavileri süren kuğuların gerekli tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.

(Vİ-RFK-Y)



03.01.2017 16:32:10 TSI

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