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Muş Valiliğinde SDS imzalandı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, İl Özel İdaresi çalışanlarının yararlanacağı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini (SDS) imzaladı.

Valilik makamında yapılan imza törenine Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, Memur-Sen İl Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile Bem-Bir-Sen il yönetimi katıldı. İmza töreninden önce bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Özel İdarenin, il genelinde birçok hizmete imza attığını söyledi. Vali Yavuz, "İl Özel İdaresinin yatırım ve hizmetlerinin arttırılması noktasında bizler her türlü desteği vermekteyiz. Yılın 365 günü gece-gündüz demeden yapılan çalışmalar sayesinde ilimizde vatandaşlarımıza büyük hizmetler yapılmaktadır. Sonuç itibari ile bu 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' ilimize hem hizmet ve hem de bir iş heyecanı olarak geri dönecektir, temennimiz bu yöndedir. Bu vesileyle memur ve işçi ayırımı gözetmeden İl Özel İdaresinde çalışan tüm arkadaşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların sonunda sosyal denge sözleşmesi Vali Seddar Yavuz ve Bem Bir Sen Genel Başkanı Turbay arasında imzalandı.

(NA-ŞAK-Y)



03.01.2017 16:34:05 TSI

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