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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Kaya'dan Kangal'a veda ziyareti

03 Ocak 2017 Salı, 16:37
Kaya'dan Kangal'a veda ziyareti
Kaya'dan Kangal'a veda ziyareti

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Kaymakamlığı'ndan Antalya Gazipaşa Kaymakamlığı'na atanan Nurullah Kaya, veda ziyaretlerine başladı.
Kaymakam Nurullah Kaya, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Kangal ile bir süre makamında görüşen Kaymakam Kaya, daha sonra Kaytazdere Belediyesi personeliyle tek tek vedalaştı. 3.5 yıl boyunca uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kangal, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Nurullah Kaya'ya teşekkür etti. Kaymakam Kaya da, Gazipaşa'daki kapısının her zaman Altınova ve Yalovalılara açık olduğunu ifade etti.
(MM-MŞ)

03.01.2017 16:41:17 TSI
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