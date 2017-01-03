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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Turizm konseyi 5 Ocak'ta toplanıyor

03 Ocak 2017 Salı, 16:39
Turizm konseyi 5 Ocak'ta toplanıyor
Turizm konseyi 5 Ocak'ta toplanıyor

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız - Tamer Yavuz
EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, kentin tanıtımı ve kurumlar arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla valilik bünyesinde 'Edirne Kültür, Turizm ve Tanıtım Konseyi' nin tekrar toplayarak çalışma grupları oluşturacaklarını söyledi.
Vali Günay Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada Edirne Kültür turizm anlamında ciddi bir alt yapısı olduğunu fakat bunların planlanması ve bunların düzenlemesiyle ilgili bazı eksiklerin olduğunu gördüğünden dolayı bir araya geldiklerini ifade etti. Vali Özdemir, "Bununla ilgili bütün tarafları bütün paydaşların bira araya getirerek bir turizm konseyi toplayacağız. Arkasından da kültür çalışma grubu turizm çalışma grubu ve tanıtma çalışma grubu kuracağız. Bu çalışma gruplarında da aslında bu işi yapan ve bu işle ilgilenen bütün kurum kuruluş ve özel sektör temsilcilerini alarak bu işi asıl yapan insanlarla planlamayı düşünüyoruz. Amacımız Edirne'nin imkanları nelerdir? Edirne gelecekte neyi hedefliyor? Biz neler yapmamız lazım, dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Onları örnek alarak bir hedef belirleyeceğiz. Bu hedefe de yine bütün kesimlerle beraber yürüyeceğiz. Bu planlamamızı da inşallah ayın 5'inde bir masa etrafında toplayarak bir tartışma ortamıyla bu işe başlayacağız" dedi.
(TY-MEF-Y)

03.01.2017 16:43:17 TSI
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