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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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BAUN Tıp Fakültesi'nde acil servis açılış için gün sayıyor

03 Ocak 2017 Salı, 16:39
BAUN Tıp Fakültesi'nde acil servis açılış için gün sayıyor
BAUN Tıp Fakültesi'nde acil servis açılış için gün sayıyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Aslan, kısa süre önce göreve geldiğinde yaptırdığı ankette Tıp Fakültesi'nin bilinirlik oranının yüzde 3 olduğunu ve çıkan sonuçlar karşısında şok yaşadığını söyledi. Dekan Aslan, afilasyon işleminin tamamlandığını ifade ederken Tıp Fakültesi'ni iyi yöneterek ayağa kaldıracaklarını ve acil servisin ise ocak ayı içinde açılacağını açıkladı.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Aslan, basın mensupları ile bir araya geldi. Göreve geldiği süre ve öncesine dair değerlendirmelerde bulunan Aslan, ilginç açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turan Aslan, "Göreve geldiğimde bir anket yaptırdım. Tıp Fakültesinin yani şehirde bu hastanenin ne kadar bilinir olduğu bizim için önemliydi. Sokaktaki vatandaşlara bildikleri hastaneler soruldu ve sadece yüzde 3'ü tıp fakültesinin ismini verdi. Bunun üzerine biz görevimizin ne kadar zor ve ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.
Soru cevap şeklinde geçen toplantıda Tıp Fakültesi'nin Acil servisinin açılıp açılmayacağını değerlendiren Aslan, "Bu ay içinde acil servisimiz aktif hale gelecek. Ekipman ve donanım anlamında yeterli bir acil servis. Görevlendirme işlemleri de gerçekleşiyor, ocak ayının sonunda acil servis ünitesi açılmış olacak" dedi.
Tıp Fakültesinin 25 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğunu ve Türkiye'de ki tıp fakültelerinin toplam borcunun 4 milyar TL'yi bulduğunu ifade eden Aslan, 50 civarında ihtiyaç fazlası personel olduğunu kaydetti. Göreve geldiği dönemde fakülteyi fiziki olarak incelediklerinde özellikle diyaliz ünitesinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda solüsyonun depolarda son kullanma tarihinin geçtiğini gördüklerini söyleyen Dekan Aslan, konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.
Kadro sıkıntısının yaşanıp yaşanmadığı yönünde bir soruyu cevaplandıran Aslan, "Şuan sadece göz doktoru olarak 15 göz doktoru müracaat etti. Bunların bir tanesi de profesör statüsünde. Toplamda 80 civarında doktor Tıp Fakültesi'nde çalışmak için müracaatta bulundu. Önemli olan sistemi oturtmak. Biz göreve geldiğimizde 10 civarında doktorun kadrosu buradaydı ancak geçici görevlendirme ile İzmir'de çalışıyordu. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı" dedi.
(BD-

03.01.2017 16:43:17 TSI
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