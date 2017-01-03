03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekkeköy'den "Halep'e Umut Ol" kampanyası

03 Ocak 2017 Salı, 16:42
Tekkeköy'den "Halep'e Umut Ol" kampanyası
Tekkeköy'den "Halep'e Umut Ol" kampanyası

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi tarafından "Halep'e Umut Ol" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.
Tekkeköy Belediyesi tarafından Halep'te zulme uğrayan mazlum halka yardım amacıyla başlatılan kampanyaya destek her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zulme uğrayan tüm insanlara yardım eli uzatan Türk milletinin üzerine düşen görevi bir kez daha yaptığının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen yardım kampanyalarının bir parçası da ilçemizde yürütülüyor. Daha yardım kampanyasının başladığı ilk günde Tekkeköy hemen harekete geçti. Yediden yetmişe herkes kararınca belli oranda yardımlar yaptı. Her konuda hassas davranan ve üzerine düşeni yapan vatandaşlarımız Tekkeköy'ün farkını bir kez daha gösterdi. Öğrencilerden esnafa, iş adamlarından çalışanlara, sivil toplum örgütlerine kadar herkes yardım konusunda bir biriyle yarışıyor" dedi.

Öğrencilerden Halep kampanyasına destek
Öğretmenler ve öğrencilerin de kampanyaya destek verdiğini belirten Togar, "Öğrencilerimiz de harçlıklarından, evlerindeki kullanmadıkları kıyafetlere kadar toplayıp kampanyamıza destek oldular. Bu kapsamda Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Halep'e yardım kampanyasına destek vererek toplamış oldukları malzemeleri bölgedeki mazlum halka ulaştırılması için bizlere teslim etti. Bu örnek ve maneviyat yüklü davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yardım kampanyamız için toplanan malzemelerimizi önümüzdeki günlerde tırlar ile bölgeye göndereceğiz. Kampanyamıza destek veren tüm Tekkeköylü hemşehrilerimden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

03.01.2017 16:45:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME- Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME- SAMSUN'DA GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ OPERASYONU
Samsun'da kaçak içki operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Çiftçiler 2016'dan umduğunu bulamadı
YEREL

ÇİFTÇİLER 2016'DAN UMDUĞUNU BULAMADI
İlkadım'dan eğitime destek
YEREL

İLKADIM'DAN EĞİTİME DESTEK
Samsun'da 134 gıda işletmesine 696 bin lira ceza kesildi
YEREL

SAMSUN'DA 134 GIDA İŞLETMESİNE 696 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Büyükşehirden etkin ve verimli kaynak denetimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK DENETİMİ
Dördüncü yerli tramvay Samsun'da
YEREL

DÖRDÜNCÜ YERLİ TRAMVAY SAMSUN'DA
Başkan Şahin: &quot;Bafra göç alan bir şehir haline gelecek&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN: "BAFRA GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK"
Terme'de güvenlik toplantısı
YEREL

TERME'DE GÜVENLİK TOPLANTISI
Taşçı: &quot;Terörün her türlüsünü lanetliyoruz&quot;
YEREL

TAŞÇI: "TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ"
Samsun'da balık fiyatları
YEREL

SAMSUN'DA BALIK FİYATLARI
Avcıların vurduğu kuğu tedavi ediliyor
YEREL

AVCILARIN VURDUĞU KUĞU TEDAVİ EDİLİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:

YEDAŞ'tan WhatsApp hattı
YEREL

YEDAŞ'TAN WHATSAPP HATTI
Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı
YEREL

MÜKELLEFLERİN BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Miniklere verem hastalığı tiyatro ile anlatıldı
YEREL

MİNİKLERE VEREM HASTALIĞI TİYATRO İLE ANLATILDI
Erdoğan Tok: &quot;Kalleş oyunları, birlik ve beraberlikle bozacağız&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "KALLEŞ OYUNLARI, BİRLİK VE BERABERLİKLE BOZACAĞIZ"
Samsun'da yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına başlandı
YEREL

SAMSUN'DA YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMINA BAŞLANDI
Togar: &quot;2017 Tekkeköy'ün yılı olacak&quot;
YEREL

TOGAR: "2017 TEKKEKÖY'ÜN YILI OLACAK"
Samkart'ta yeni dönem
YEREL

SAMKART'TA YENİ DÖNEM
Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi
YEREL

SARICAOĞLU, FUTBOL SEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yılmaz: &quot;Tüm sorunları çözene kadar durmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜM SORUNLARI ÇÖZENE KADAR DURMAYACAĞIZ"
Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KAZADA ÖLEN EMEKLİ HAFIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI