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Tekkeköy'den "Halep'e Umut Ol" kampanyası



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi tarafından "Halep'e Umut Ol" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.

Tekkeköy Belediyesi tarafından Halep'te zulme uğrayan mazlum halka yardım amacıyla başlatılan kampanyaya destek her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zulme uğrayan tüm insanlara yardım eli uzatan Türk milletinin üzerine düşen görevi bir kez daha yaptığının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen yardım kampanyalarının bir parçası da ilçemizde yürütülüyor. Daha yardım kampanyasının başladığı ilk günde Tekkeköy hemen harekete geçti. Yediden yetmişe herkes kararınca belli oranda yardımlar yaptı. Her konuda hassas davranan ve üzerine düşeni yapan vatandaşlarımız Tekkeköy'ün farkını bir kez daha gösterdi. Öğrencilerden esnafa, iş adamlarından çalışanlara, sivil toplum örgütlerine kadar herkes yardım konusunda bir biriyle yarışıyor" dedi.



Öğrencilerden Halep kampanyasına destek

Öğretmenler ve öğrencilerin de kampanyaya destek verdiğini belirten Togar, "Öğrencilerimiz de harçlıklarından, evlerindeki kullanmadıkları kıyafetlere kadar toplayıp kampanyamıza destek oldular. Bu kapsamda Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Halep'e yardım kampanyasına destek vererek toplamış oldukları malzemeleri bölgedeki mazlum halka ulaştırılması için bizlere teslim etti. Bu örnek ve maneviyat yüklü davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yardım kampanyamız için toplanan malzemelerimizi önümüzdeki günlerde tırlar ile bölgeye göndereceğiz. Kampanyamıza destek veren tüm Tekkeköylü hemşehrilerimden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.01.2017 16:45:42 TSI

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