03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akhisar'a yapılması planlan projeler görüşüldü

03 Ocak 2017 Salı, 16:50
Akhisar'a yapılması planlan projeler görüşüldü
Akhisar'a yapılması planlan projeler görüşüldü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Akhisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı projelerin görüşüldüğü ziyarette, işbirliği mesajları verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri Lütfü Akdağ ve Hikmet Çağan, Akhisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ömer İşçi ve Latif Çakmak, Akhisar Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Halil Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Zafer Aşkın, CHP Grup Başkan Vekili Aydın Coşkun, Akhisar Belediye Meclis Üyeleri Arif Uruntaş, Necati İniş, Fatma Kocabıyık ve ilgili daire müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'a yapmayı planladığı projeleri anlattı. Kuğu, Akhisar Katlı Otopark ve Pazaryeri Projesi, Eski Belediye Alanı ve Yeraltı Otopark Projesi, Akhisar Merkez Parkı Projesi, Yol ve Tretuvar düzenlemeleri ve peyzaj projesi, Akhisar Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi Projeleri hakkında bilgiler verdi.
Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya, hazırlanan projelerin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesinin işbirliğiyle ortak bir zemine oturtulacağını söyledi. Yalçınkaya, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Akhisar'ı daha ileriye taşıyacak projelerin heyecanını taşıyoruz" diye konuştu.
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "İlçemize kazandırmayı düşündüğümüz projelerin değerlendirmesini yaptık. Mutabakatla süreci ilerleteceğiz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.
(SC-Y)

03.01.2017 16:54:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fibabanka Salihli Şubesi açıldı
YEREL

FİBABANKA SALİHLİ ŞUBESİ AÇILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Çevre Müdürlüğü'nden Vali Güvençer'e brifing
YEREL

ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VALİ GÜVENÇER'E BRİFİNG
Yağmurlar Mahallesi'ne yeni menfez
YEREL

YAĞMURLAR MAHALLESİ'NE YENİ MENFEZ
Paşaköy'e 36 kilometre içme suyu hattı
YEREL

PAŞAKÖY'E 36 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI
Manisa'da bağ evinde yangın: 1 ölü
YEREL

MANİSA'DA BAĞ EVİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ
Alaşehir ulaşımına iki yeni hat
YEREL

ALAŞEHİR ULAŞIMINA İKİ YENİ HAT
Jandarmadan sürücülere afişli bilgilendirme
YEREL

JANDARMADAN SÜRÜCÜLERE AFİŞLİ BİLGİLENDİRME
AK Parti'den Kaymakam Güven'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN KAYMAKAM GÜVEN'E ZİYARET
Demirciler Odası'ndan Kent Müzesi'ne yüz yıllık örs
YEREL

DEMİRCİLER ODASI'NDAN KENT MÜZESİ'NE YÜZ YILLIK ÖRS
Yunusemre'de bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
YEREL

YUNUSEMRE'DE BİN 527 ÇİFTİN NİKAHI KIYILDI
Şehzadeler'den Mersinli'ye tam destek
YEREL

ŞEHZADELER'DEN MERSİNLİ'YE TAM DESTEK
Öğrenci yurdundaki yangına anında müdahale
YEREL

ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ YANGINA ANINDA MÜDAHALE
Salihli Kocaçeşmespor'da kaptan kadro dışı
YEREL

SALİHLİ KOCAÇEŞMESPOR'DA KAPTAN KADRO DIŞI
Eğitim-Bir-Sen'den teşkilat eğitimi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN TEŞKİLAT EĞİTİMİ
Salihli'de fakülte inşaat yapım sözleşmesi imzalandı
YEREL

SALİHLİ'DE FAKÜLTE İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Gördes'ten Halep'e kardeş eli uzanıyor
YEREL

GÖRDES'TEN HALEP'E KARDEŞ ELİ UZANIYOR
İki mahalle birbirine sıcak asfaltla bağlanacak
YEREL

İKİ MAHALLE BİRBİRİNE SICAK ASFALTLA BAĞLANACAK
El sanatları kursu başladı
YEREL

EL SANATLARI KURSU BAŞLADI
Akbaş, HAKDEM'i ağırladı
YEREL

AKBAŞ, HAKDEM'İ AĞIRLADI
Yunusemreli muhtarlar hizmetler için MASKİ'ye teşekkür etti
YEREL

YUNUSEMRELİ MUHTARLAR HİZMETLER İÇİN MASKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Salihli Fotoğrafçılık Okulu 3 yaşında
YEREL

SALİHLİ FOTOĞRAFÇILIK OKULU 3 YAŞINDA
Kaybolan yaşlı kadının imdadına mobil zabıta ekipleri yetişti
YEREL

KAYBOLAN YAŞLI KADININ İMDADINA MOBİL ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ
Salihli Belediyespor BAL'a göz dikti
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR BAL'A GÖZ DİKTİ