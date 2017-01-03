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Akhisar'a yapılması planlan projeler görüşüldü



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Akhisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı projelerin görüşüldüğü ziyarette, işbirliği mesajları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri Lütfü Akdağ ve Hikmet Çağan, Akhisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ömer İşçi ve Latif Çakmak, Akhisar Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Halil Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Zafer Aşkın, CHP Grup Başkan Vekili Aydın Coşkun, Akhisar Belediye Meclis Üyeleri Arif Uruntaş, Necati İniş, Fatma Kocabıyık ve ilgili daire müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'a yapmayı planladığı projeleri anlattı. Kuğu, Akhisar Katlı Otopark ve Pazaryeri Projesi, Eski Belediye Alanı ve Yeraltı Otopark Projesi, Akhisar Merkez Parkı Projesi, Yol ve Tretuvar düzenlemeleri ve peyzaj projesi, Akhisar Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi Projeleri hakkında bilgiler verdi.

Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya, hazırlanan projelerin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesinin işbirliğiyle ortak bir zemine oturtulacağını söyledi. Yalçınkaya, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Akhisar'ı daha ileriye taşıyacak projelerin heyecanını taşıyoruz" diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "İlçemize kazandırmayı düşündüğümüz projelerin değerlendirmesini yaptık. Mutabakatla süreci ilerleteceğiz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

(SC-Y)



03.01.2017 16:54:17 TSI

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