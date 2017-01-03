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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van Ticaret Borsası'ndan üyelerine nefes kredisi

03 Ocak 2017 Salı, 16:54
Van Ticaret Borsası'ndan üyelerine nefes kredisi
Van Ticaret Borsası'ndan üyelerine nefes kredisi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile hazine müsteşarlığının ortak projesi olan 'Nefes Kredisi' hayata geçiyor.
Van Ticaret Borsası'ndan (VANTB) Yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin ağırlıklı bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardır. Bu nedenle ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere "TOBB nefes kredisi" adı altında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. arasında bir protokol imzalanmıştır. Proje kapsamında oda ve borsalardan maddi destek sağlanarak hayata geçen projenin ihtiyacı olan tüm Ticaret Borsası üyelerinin faydalanması gerekmektedir. "TOBB Nefes Kredisi" kampanyası, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere başlatılmıştır. Nefes kredisi borsamızca en fazla 50 bin TL' ye kadar kullanılabilecek. Maksimum vadesi 12 ay olacak ve Van Ticaret Borsası üyeleri faydalanabilecek. TOBB nefes kredisine başvurabilmek için öncelikle oda ve borsalarımızdan açıklama olarak "TOBB nefes kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Daha sonra üyelerimiz Denizbank veya Ziraat bankasına başvurabilecektir. Kampanya kapsamında kredilendirme işlemlerine aralık sonu itibariyle başlanacaktır. Bu protokolün hedef kitlesi olan odamız üyeleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'nin şubelerine başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir" denildi.
Açıklamanın devamında ise, bu itibarla; a) üyelerimizin kullanacağı kredinin vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir. b) kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,825, yıllık %9,90'dır.
c) kredi azami limiti 50.000,00.- (EllibinTL)' dir. d) kredi değerlendirme sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve borsamız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. e) protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 TL ile Hazine Müsteşarlığının talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep edilmeyecektir. f) üyelerimiz TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. (Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir.) Daha sonra üyelerimiz T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'nin Van'da bulunan herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edecektir. g) kampanya kapsamında kredilendirme işlemlerine başlanacak olup, kredi başvurusunda bulunmak isteyen üyelerimizin yukarıda belirtilen işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
(EKİ-ŞAK-Y)

03.01.2017 16:58:06 TSI
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