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Sigortalıların borç ödeme süreleri uzatıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, kurumun tahsilat sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle borç ödeme süresinin 9 Ocak tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Köksal, bazı alacakların yeniden yapılandırılması başta olmak üzere genel sağlık sigortası prim borçlarının güncellenmesi, hiç gelir testi yaptırmayanların gelir testlerini yaptırmaları ve borçlarını ödemeleri veya SGK'ya olan sigorta, işsizlik, sosyal güvenlik destek, isteğe bağlı sigorta primleri ve yatırılması gereken işlemlerin 2 Ocak tarihinde sona erdiğini, ancak sistemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşların ve esnafın mağdur olduğunu dile getirerek, kurumun süreyi 9 Ocak tarihine kadar uzattığını dile getirdi.

Primlerini ve ödemelerini yapamayan esnaflara uyarıda bulunan Köksal, 9 Ocak tarihine kadar ödemelerini mutlaka yapmalarını ve mağdur olmamalarını, özelikle yapılandırma yapan esnafların mutlaka süre içerisinde ilk taksitlerini yaptırmamaları halinde yapılandırmalarının bozulacağını hatırlattı.

(UY-SK)



03.01.2017 17:00:37 TSI

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