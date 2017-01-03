YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnönü'nün meşhur manda kaymağı ve yoğurduna belediye eli değdi

İnönü'nün meşhur manda kaymağı ve yoğurduna belediye eli değdi

- Başkan Bozkurt müjdesini vermişti, uygulama başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçenin meşhur manda kaymağı ve yoğurdunu tanıtmak için özel kaplar bastırdı.

İnönü Belediyesi, ilçe ile özdeşleşmiş manda kaymağı ve yoğurdunun tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Tanıtımlar kapsamında, ilçe halkının büyük çoğunluğunun geçimini sağladığı manda kaymağı ve yoğurdu artık kendine has kaplar ile satılacak. Başkan Bozkurt tarafından daha önceden sözü verilen kaplar, bugün itibariyle vatandaşlarla buluşturuldu. Ücretsiz olarak dağıtılan kaplardan alan İnönü halkı, manda kaymağı ve yoğurdunu artık daha hijyenik koşullarda satışa sunacak. Dağıtılan kapların tükenmesi durumunda İnönülü üreticiler, belediyeye talepte bulunarak, yeni kapları ücretsiz olarak yeniden temin edebilecekler.

(MSY-KÇ)



03.01.2017 17:01:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER