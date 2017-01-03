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Hemşirelik Bölümü HEPDAK'a başvuru yaptı



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Ağustos 2016 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)'nı başarıyla geçmesi, YÖK Kalite Kurulu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi'nin değerlendirme isteğini kabul etmesiyle birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Programını akredite edilmesi için başvuruda bulundu.

Hemşirelik eğitim programları için değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek, toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye'deki Hemşirelik Programlarının akreditasyonunu yapmak üzere Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi'ne sahip Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)'a 02 Ocak 2017 tarihinde resmi başvurusunu yaptı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1023 öğrencisi ile başarılı bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Sağlık Bilimleri Fakültemizin Hemşirelik Bölümü, 2001 yılından bugüne kadar her yıl ortalama 100 öğrenciyi mezun ediyor. Bölümümüz, eğitim- öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarıyla yürütüyor. Akreditasyon sürecinde Fakültemize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e Fakültemiz adına teşekkürlerimizi sunarım. Başarılı bir akreditasyon sürecini geçirmeyi diler, başvurumuzun öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimize hayırlı olması dilerim."

(ÖMR-OA-Y)



03.01.2017 17:02:33 TSI

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