Başkan Sekmen 2016 yılını değerlendirdi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında yaptığı yatırım ve projeleri anlattı. Snowdora Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında Türkiye birincisi olan Büyükşehir'in bir yılını değerlendirdi. Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'müz toplam 874 personel ve 155 araçla şehrimizin alt ve üstyapısında önemli çalışmalara imza attı. Yaklaşık 35 milyonu ilçeler olmak üzere toplam 40 milyonluk yatırımla geçen yıl 185 bin 45 abonemize hizmet verildi. Erzurum şehir merkezinde 52 milyon 554 bin 242 metreküplük su kullanımı gerçekleşti.

İl genelinde 558 bin 788 metre su şebeke hattı ve 216 bin 737 metre kanal şebeke hattı yapımı gerçekleşti. 2016'da 31 bin 305 su ve kanal arızasına müdahale edildi. Alt ve üstyapıyla ilgili 36 adeti ihale yoluyla 274 adeti de ESKİ Genel Müdürlüğü personeli eliyle olmak kaydıyla toplam 310 adet proje hayata geçirildi. Söz konusu yatırımların yüzde 95'i tamamlandı."

60 GÜNDE 60 BÜYÜK PROJE

Başkan Sekmen, Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılan yatırımları anlattı. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Özelleştirme İdaresi'nden devraldığı Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerini 60 günde 60 büyük projeyle yeni sezona hazırladı. Özelleştirme İdaresi'nden devraldıktan sonra 2 ay gibi kısa bir sürede alt ve üst yapı da önemli çalışmalar yaptık. 500 araçlık açık otopark, halka açık kafeteryalar ve küre restoran, pistlerde ve meydanlarda WC, tarihi mimaride mescitlerin inşa edildiği Palandöken'de sıcak ve soğuk içecek istasyonları kuruldu. Son 3 yıldır kapalı olan bazı pistlerin bile açıldığı kayak merkezinde 19 kilometre fiber altyapı kurulumu da bizatihi gerçekleştirdik. İki ay gibi kısa bir sürede öncelik alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesine verildi. İlk olarak eriyen kar ve yağmur sularının bozduğu pistler elden geçirildi ve aynı sorunun bir daha yaşanmaması için tahliye kanalları oluşturuldu ve çimleme yapıldı. Pistlere yakın noktalara WC'ler kurulurken, ihtiyaç duyulan mescit, kafe ve çay istasyonları oluşturuldu. Tüm bunlarla birlikte başta gondol ve liftler olmak üzere tüm tesislerin bakım ve oranımı yapıldı. Pistlerdeki güvenlik noktaları yeniden ele alınarak, karla birlikte bariyerlerin konulacak yerleri de belirlendi. Pistlerdeki koruma bariyerlerinin yanında 100'ü aşkın kamera ile 7/24 gözlem altında olan Palandöken'de arama kurtarma ve tahliye eylem planı da hazırlandı. Tecrübeli bir ekipten oluşan arama kurtarma timinin de kurulduğu kayak merkezine yaptırılan görkemli giriş kapısı büyük beğeni topladı."

PALANDÖKEN'E ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI

Başkan Sekmen, kayak merkezlerine yapılan yatırımları şöyle sıraladı: "500 araçlık açık otopark, otopark ile pistler arasındaki ulaşım için özel ring aracı, halka açık kafeteryalar ve küre restoran, pistlerde ve meydanlarda WC, dağın farklı iki noktasında tarihi mimaride mescitler inşa edildi, pistlerde sıcak / soğuk içecek istasyonların kuruldu, dağın farklı üç noktasında sucuk büfeleri kuruldu, göletin su tutma problemi çözüldü 3 farklı kaynak bağlandı, kapalı pistler açıldı (ejder, vadi, 27 nolu pist), gondol'un bakım ve onarımları tamamlandı. Skipass bilet geçiş kontrol sistemi kuruldu. 19 kilometre fiber altyapı kurulumu tamamlandı. Suni karlama sistemi başladı. Bütün dağ, kamera sistemi ile güvenlik altına alındı. Makina ekipmanın bakım onarımları tamamlandı. Arama kurtarma ve tahliye eylem planı yapıldı. Arama kurtarma timi kuruldu. Kayak kiralama merkezi kuruldu. Danışma ofisleri kuruluyor. Ejder'deki atıl kalan teleferik sisteminin sökümü tamamlandı. Farklı noktalarda vatandaşın eğlenceli vakit geçirebileceği meydanlar ve etkinlik alanları oluşturuldu. Pistlerin alt yapı ve su kanalı problemleri çözüldü. Gondol istasyonlarının bakım ve onarımı tamamlandı. Palandöken'e görkemli giriş kapısı yapıldı. Snowdora oteli baştan aşağı yeniden dizayn edildi. Kış bahçesi yapıldı. Cam fauna kafeler yapıldı. 2017 yılında da pist aydınlatması yapılacak. Daha konforlu olmasını sağlamak için pistler çimlendirilecek. Dört mevsim eğlence için Funpark kurulacak. Ejder ve vadi pistlerine yeni teleferik kurulacak. 600 araçlık kapalı yeraltı otoparkı yapılacak."

BEYAZ MASA ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir'in Beyaz Masa Birimi'nin yaptığı çalışmaları şöyle anlattı: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Beyaz Masa Birimi'nde 2016'da 220 bin 660 kişi ile birebir görüşüldü. Bir yılda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 12 bin 352 dilekçe hakkında işlem yapıldı. BİMER ve www.erzurum.bel.tr web sayfasına gelen 1613 başvuru incelenip, sonuçlandırıldı. Beyaz Masa Engelli Birimi'ne gelen 2601 talebin 2421'i sonuçlandırıldı. Beyaz Masa Kariyer Merkezi'ne gelen 7967 iş talebinden özel sektöre yönelik 1832 kişinin söz konusu talebi değerlendirildi. Kurumumuz tarafından kullanılan ve elektronik sisteme dâhil olan 7102 istek, talep ve şikâyet hakkında işlem başlatılıp, ilgili birimlere yönlendirildi. Vatandaşlarımız tarafından web sayfası üzerinden gönderilen toplam 3269 email değerlendirilerek sorunların çözümü sağlandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Beyaz Masa Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında 4 ayda 2000 aileye ulaşan Büyükşehir'in ekipleri, dünyaya gözlerini açan her bir bebek için toprağa bir fidan dikiyor. Proje kapsamında annelere bebek seti ile Bir Ömür Bir Fidan Hatıra Ormanı'na dikilen ve bebeğin ismini taşıyan fidanın sertifikası da hediye ediliyor."

BİR YILDA 407 BİN 650 TON ASFALT

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il ve ilçe merkezlerinde bir yılda 407 bin 650 ton asfalt serimi yapıldığını ifade etti. Sekmen, şöyle dedi: "Kent merkezi ve ilçelerde toplam 136 bin 113 ton plent miks temel (PMT) serimi ve 271 bin 537 ton asfalt kaplama, 69 bin 443 metrekare parke taşı, 199 bin 715 metrekare kilitli parke taşı, 12 bin 54 metre kare andezit kaplama, 62 bin 831 metre bordür, 15 bin 929 metre beton yol korkuluğu, 5 bin 297 metre atık su hattı, 17 bin 230 metre yağmursuyu hattı, 13 bin 19 metre içme suyu hattı, 264 metre menfez yapımı ve 4 bin 948 metre istinat duvarı yapımı gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve ilçelerde Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma (Prestij Caddesi Projesi) çalışmaları kapsamında toplam 434 binanın cephe tasarımları yapılarak yenilendi. Yapılan cephe sağlıklaştırmaları kapsamında 25 bin 157 metrekare dış cephe boyası, 8 bin 12 metrekare çatı tamiri ve yenilenmesi, 8 bin 789 metrekare tamir sıvası, 1174 metrekare balkon, 232 tabela, 176 simge ve motif, 10 bin 173 metre kat silmesi, 10 bin 60 metre pervaz, 638 adet pencere, 484 adet kapı ve 545 adet dükkân vitrini yapımı gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerde 120 adet elektrik saha dağıtım kutusu yenilenmesi, 32 Türk Telekom saha dağıtım kutusu, 11 adet Türksat Kablo TV kutusu deplasesi, 388 adet aydınlatma direği, 358 adet LED armatür, 8 kavşak aydınlatma direği, 178 adet ağaç ve yeşil alan aydınlatması, 331 adet dekoratif LED süs aydınlatma, 8 adet mahya, 8 adet alt geçit, 2 adet üst geçit aydınlatma imalatları yapıldı." Başkan Sekmen, Büyükşehir'in enerji faaliyetlerine de ağırlık verdiğini ifade ederek, "Şehrimizin cadde ve sokaklarında bulunan insan sağlığını, emniyetini ve araç trafiğini olumsuz etkileyen 5 adet eski ve hacimce yer kaplayan trafo köşkleri yıkılarak daha uygun yerlere modüler sistem trafo köşkü konulmak suretiyle deplasesi yapıldı. Aras EDAŞ ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda Palandöken ilçesi Yıldızkent, Kayakyolu, Yunus Emre, Adnan Menderes ve Solakzade Mahalleleri'ndeki enerji nakil hatları yeraltına alınarak yerine yeni aydınlatma direkleri konuldu. Ayrıca yine Aras EDAŞ ile koordineli olarak Kuzey Çevre Yolu, Pasinler Yolu ( E-80), Tortum Yolu ve Horasan Çevre Yolu orta refüjleri aydınlatıldı" diye konuştu. Bir yılda yaklaşık bir milyon çiçeğin toprakla buluştuğunu kaydeden Sekmen, "Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde 153 bin metre can suyu hattı yapımı, 252 bin metrekare çim ekimi ve 130 bin metrekare hazır rulo çim serimi yapıldı. İl genelinde 2016'da 14 bin 319 adet ağaç, 500 bin mevsimlik çiçek, 450 bin lale soğanı ve 13 bin gül toprakla buluşturuldu. 5 çocuk oyun grubu, 65 bin metre panel çit montajı ve 6 park, bahçe, mesire ve rekreasyon alanı inşa edildi" şeklinde konuştu. Sekmen, kırsalda yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: "Bir yılda 589,6 kilometre stabilize yol yapıldı. 592,5 kilometre sathi kaplama çalışması yaptık. Kırsalda 165 kilometre bitümlü sıcak karışımlı asfalt serimi yapıldı. 459 kilometrelik yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. 132 adet menfez, 11 bin 457 metre istinat duvarı, 72 sulama tesisi ve 54 göleti 2016'da hayata geçirdik."

BÜYÜKŞEHİR İLETİŞİMDE ZİRVEDE

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin iletişimde de zirvede olduğunu vurguladı. Sekmen, şöyle devam etti: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelinde oluşturduğu iletişim ağıyla bölgesinde lider oldu. Vatandaşların dert, istek ve problemlerini çözmek ve iletişimde yüksek memnuniyeti sağlamak adına kurulan Çağrı Merkezi, vatandaşların sorunlarına anında çözüm üretiyor. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren Çağrı Merkezi, 2016 yılı içerisinde yine rekor kırdı. Çağrı Merkezi 12 ayda 132 bin 707 çağrıyı cevaplandırdı. Büyükşehir Belediyesi, 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi ile Alo 185 ESKİ, Alo 153 Zabıta, Alo 188 Cenaze Hizmetleri telefonlarına gelen günlük ortalama 370 çağrıyı yanıtladı. 2016 yılı içerisinde Çağrı Merkezi'ne gelen 132 bin 707 çağrıdan 97 bin 856'sı anında cevaplandırılarak vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Çağrı Merkezi'nde 2016 yılı içerisinde vatandaşa geri dönüş yapılan çağrı sayısının da 60 bin 871 olduğu belirlendi. Kent merkezinde vatandaşlara sunduğumuz ücretsiz internet erişiminden 2016 yılı içerisinde toplam 87 bin 291 kişi yararlandı. Havuzbaşı Kent Meydanı, Erzurum Otobüs Terminali, Erzurum Havalimanı, Atatürk Üniversitesi Gençlik Aktivasyon Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında başlatılan ücretsiz WIFI hizmetinden vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalandı."

KENTTE ETKİN BİR ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULDU

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte yürütülen çevre faaliyetlerini şöyle özetledi: "Hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında 111 kazan dairesi, 17 sobalı ev olmak üzere 128 baca denetimi yapıldı. Ayrıca 169 bilgilendirme amaçlı broşür dağıtımı yapıldı. Hava kalitesi değerlendirme raporu çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalışma başlattık. Gürültü kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında gürültü haritaları tamamlandı, Eylem Planı da hazırlanıyor. Ambalaj atığı ayrıştırma tesisinin yapımına devam ediliyor. Vahşi depolama alanının rehabilitasyon işi devam ediyor. Yapılan 531 denetlemede 598 çevresel kirliliğe müdahale edildi. 2 milyon 220 bin 538 metrekarelik alanda cadde yıkama çalışması yapıldı. Ekiplerimiz 100 kilometre ana arter, 3 bölgede 2 bin 350 sokak ve 49 ana caddede temizlik işlerini her gün mutat bir şekilde gerçekleştirdi. Yer altı çöp konteynırlarının yapımı kapsamında kent merkezine 44 adet yer altı çöp konteynırı kuruldu. Veteriner İşleri ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yılda 3161 hayvanı tedavi etti. 1954 ihbar değerlendirildi. Kent merkezi ve ilçelerde 2743 başı baş hayvan koruma altına alındı. Şehir merkezinde 210 bin 400 dönüm alan ilaçlandı. İlçelerde 48 bin 395 dönümlük alan ilaçlandı. Kapalı alan ilaçlama çalışmalarında toplam 27 bin 900 metrekarelik alan ilaçlandı. İlçelerde Sabit Modüler Mezbahane Kurulumu projesi kapsamında Olur, Tortum, Hınıs, İspir'de 1'er adet, Şenkaya'da 2 adet (Merkez ve Akşar) olmak üzere toplam 6 adet mezbahanenin kurulumu devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı geliştirmede eğitim çalışmaları kapsamında, "Bal gibi Proje" 850 kişiye arıcılık eğitimi ve sertifika verildi. İlçelerde yapılmakta olan 4 Adet Canlı Hayvan Pazarları yapımında Oltu ve Hınıs ilçelerinde yapılan ruhsatlı canlı hayvan pazarlarının kaba inşaatı bitti. Makine teçhizat montajı işlemi sürüyor. Pasinler Canlı Hayvan Pazarı'nın inşaatı devam ediyor. Köprüköy Canlı Hayvan Pazarı inşaatı tamamlandı. Destekleme Eğitim Projesi kapsamında 30 adet destekleme ve eğitim projesi gerçekleştirildi. Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı üzerine çiftçilerimiz ve ilgili kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yapılıyor. Bölgemizde hayvancılığı geliştirmek ve verimi artırma amacıyla il genelinde 2016 yılı içerisinde toplam 1581 Sıvat (Kurun) dağıtımı yapıldı. Şehir merkezindeki ahırların taşınması projemizde alt yapı ve yapım çalışmalarımız devam ediyor. 50 dönüm alan üzerine toplam 374 adet Hobi Bahçesi'nin proje çalışmaları devam ediyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'müz 34 ilköğretim okulunda 2920 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi."

HAYATIN HER ANINDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Sekmen, Büyükşehir'in hayatın her anına vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Sekmen, şöyle konuştu: "Türkiye'de mezarlık hizmetleri kapsamında tabiri yerindeyse en örnek vilayetiz. Bakınız her mevta için bir fidan diktiğimiz hatıra ormanımızda sona ulaşıldı. 2000 ağaç dikimi tamamlanan alan içerisinde 15 Temmuz Şehitleri için de ağaç dikildi. Alan içerisinde 35 kamelya, çocuk oyun alanı ve mescit bulunmaktadır. Türkiye'de iki yerde Kur'an Kerim'de 24 saat kesintisiz olarak okunmaktadır. Biri İstanbul diğeri de Erzurum'dur. Erzurum'da Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıkları'nda Kur'an Kürsüleri yaptık. Burada 24 saat canlı olarak Kur'an-ı Kerim okunmaktadır. Her gün 24 saat okunmakta olan hatimler yıl boyu devam etmektedir. Sosyal projelerde önemli çalışmalara imza attık. Maddi durumu iyi olmayan 1720 aileye her ayın ilk haftasında verilmekte olan ekmek kartını dijital ekmek kartına çevirerek 22 noktaya kurulan büfelerde halkımızın pos cihazlarından ekmek almalarını sağladık. Maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza aylık 213 bin 570 adet ekmek yardımı yapmaktayız. Geçen yıl 5000 ihtiyaçlı aileye 100 TL'lik alışveriş kartı verildi. 6692 Üniversite öğrencisine aylık 200 TL olmak üzere dört ayda 800 TL Sosyal Yardım Desteği sağladık. Bu da toplam 5 milyon 353 bin 600 liraya tekabül etmektedir. Sosyal İşler Şube Müdürlüğü'ne ait otomasyon oluşturduk. Toplam 2 bin 553 ihtiyaç sahibi ailenin dosyası otomasyonda kaydı yapıldı. 12 bin 226 kişi kayıt altına alındı. Hayır Çarşısı ile vatandaşlarımıza umut ışığı olduk. 2016'da 45 Suriyeli aileye 45 adet sefer tası, 164 adet yatak ve çarşaf, 171 adet battaniye verildi. 1575 Aileye giyim yardımı yapıldı. 146 aileye muhtelif ev eşyası verildi. 31 okulda toplam 2 bin 251 öğrencimiz giydirildi."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 'ERZURUM' MODELİ

Başkan Sekmen, kentsel dönüşümde hayata geçirilen Erzurum modelinin Türkiye'de bir marka ve örnek teşkil ettiğini ifade etti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum ili sınırlarında 22 bölgede yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması devam etmektedir. Gölbaşı, Veyis Efendi, Rabia Ana, Çırçır, Hasan-i Basri, Şehitler ve Gaziler Mahalleleri ile Eski İtfaiye Evleri mevkiisinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yakutiye ilçesi Dağ Mahallesi Riskli Alan Projesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızca Dağ Mahallesi'nde riskli alan projesinde 4 aylık kısa süreçte hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapılmış, kat karşılığı anlaşmalara istinaden tahliye işlemleri yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında kira yardımları başlatılmış ve tehlike arz eden riskli yapılarında yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Anlaşma raporları doğrultusunda belediyemiz adına tapu devirleri başlamıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen Hasan-i Basri ve Emirşeyh Mahalleleri'nde kamulaştırma işlemleri yapılan taşınmazların hak sahiplerine mülkiyeti Belediyemize ait olan 96 daireli sosyal konutlardan satış işlemleri yapılan şahısların tapuları teslim edildi. Yıldızkent Çatyolu TOKİ konutlarından ihale yolu ile satışları yapılmış olan ancak yatırılmayan borçları nedeni ile tapuları verilmemiş konutların borçları tahsil edilerek 16 adet tapu hak sahiplerine devredildi. 82 adet konutla alakalı sorunlar çözüldü, tapuları devredildi. Palandöken İlçesi Üçküme Evler bölgesinde bulunan çeşitli kamu kurumlarınca konulan hacizler kaldırıldı. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda 75 arsanın ipotekleri de kaldırıldı. Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi'nde bulunan Kooperatiflerin tezyidi bedelleri alınarak kooperatif adına tapuları verildi. Yakutiye ilçesine bağlı Çırçır ve Vani Efendi Mahallelerinde kentsel dönüşüm içerisinde olan yerlerin ölçümleri ve tespitleri yapılmış olup dosyaları hazırlanmıştır. Burada kamulaştırma işlemi başlatılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden ve İlçe Belediyelerinden toplam 3 milyon 225 bin metrekare taşınmaz tahsis edilerek merkez mahalleler ve ilçe mahallerde (köylerde) Taziye evi ve Köy Konakları yapılmak üzere tahsis işlemleri gerçekleştirildi. Pazaryolu İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ile halihazır harita yapımı tamamlandı. Ayrıntılı olarak yapılan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 3. Derece Deprem Bölgesi olan ilçemizin yapılaşmasına yön verecektir. Tortum ilçesi ve Tortum ilçesine bağlı 9 mahallenin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu ile ilçedeki 3 mahallenin haritalarının yapımı tamamlandı. Mahrukatçılar Sitesi, Oto Galericiler Sitesi ve Açık Oto Pazarı Projesi planlama çalışmalarına başlanıldı. Söz konusu projelerin tamamlanması ile şehircilik ilke ve esaslarına uygun olmayan mevcut Mahrukatçılar Sitesi, Çayırtepe Mahallesi sınırları içerisinde Kuzey Çevre Yolu'na taşınacak, halkımız ve mahrukatçı esnafımız için daha sağlıklı bir ortam oluşturulacak. Köprüköy ilçesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu ile harita yapımına başlanmıştır. Tortum ilçesi Tortumkale Mahallesi sınırları içerisinde ve Oltu ilçesi Küçük orcuk Mahallesi sınırları içerisinde Sanayi alanı yapımına ilişkin çalışmalar hızla devam etmektedir. Planlama çalışmalarına esas olmak üzere yürütülen Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmaları devam ederken hali hazır çalışmaları tamamlanmıştır, proje onay aşamasındadır.

Erzurum Merkezde 96 hektarlık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı çalışmaları tamamlandı. İlgili planlar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da onaylandı. Tortum Gölü Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı çalışmaları tamamlanmış, ilgili planlar Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Yakutiye ilçesindeki Kültür Yolu Projesi 1. Etap Bat Pazarı Dükkânları mimari ve mühendislik uygulama projeleri yapımı tamamlandı. Söz konusu projeler onay aşamasındadır. Kültür yolu Projesi 3.etap alanında yer alan 9 adet tescilli yapının rölöve projelerinin yapım işi devam ediyor. Pazaryolu ilçesi Merkez Mahallesi Şehitlik Yolu, yol ve prestij caddesi ifraz işlemleri tamamlandı. Erzurum Kale ve Çevresi 40 alanın Kentsel Tasarım Projeleri Yapım işi ihale aşamasındadır."

OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASINI ALDIK

Başkan Mehmet Sekmen, 2016'da kalite yönetim belge ve sertifikaların alındığını dile getirdi. Sekmen, şu görüşlere yer verdi: "ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ belgelerin denetimi 2016 senesinde de başarılı bir şekilde geçirilerek sertifikalar 2018 senesine kadar devam etmektedir. Bunun yanında kurumumuz bu belgelendirmelerin yanına yenisini eklemiş olup; OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistem sertifikasını başarılı bir çalışma sonucunda almış bulunmaktadır. Çalışanlarımıza bütçe hazırlama eğitimi, Netket eğitimi, AMP yazılım ve hakediş eğitimi, İş güvenliği eğitimleri, İlk yardım eğitimleri, Belediye Zabıtasının görev ve yetkileri, Şartname hazırlama, sözleşme hazırlama, mevzuat eğitimi, OSKA hakediş eğitimi, İŞKUR personeline yönelik; girişimcilik eğitimi, iletişim eğitimi ve meslek etiği eğitimi verdik. Eğitim Şube müdürlüğümüze bağlı olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği birimince mobil sağlık tarama aracı tüm personele EKG-kan tahlili-röntgen ve genel sağlık taraması yaptı. Vatandaş memnuniyet anketi düzenlendi." Konuşmasında İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatan Sekmen, "İkametgâh yangınları, araç yangını, işyeri yangını, çatı yangını, ot yangınları, baca yangınları, elektrik, trafo yangını, orman ve bahçe yangını olmak üzere 1 yılda toplam 5 bin 539 yangına müdahale edildi. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde su altı ve su üstü arama kurtarma timi kuruldu" şeklinde konuştu.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal ve kültürel faaliyetlere değinerek şöyle devam etti: "2016'da birçok sosyal ve kültürel faaliyetlere imza attık. Konser, müzik ve tiyatro gösterileri ve anma programlarıyla halkımıza sosyal ve kültürel programlar hazırladık. Yazarlık Akademisi ile kentte genç yazarların keşfedilmesini sağladık. Kutlu Doğum Etkinlikleri, Erzurum Kitap Fuarı, Kut'ul Amare Programı, aşıklar şöleni, İstanbul'un fethinin canlandırılması, Ramazan etkinlikleri, Gençlik Fuarı, 15 Temmuz Milli Mücadele Şehitlerini Anma Gecesi başta olmak üzere birçok kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK), bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır. Kişisel birikimi yükseltmek, meslek edindirmek, aktif üretici olmak ve gelir elde etmek gibi birçok özelliğe sahip olan bu sosyal doku projesiyle şehrimize modern, kaliteli ve artı değer katan eğitim imkânlarını sunmaktayız. Kent merkezi ve ilçelerimizde bulunan ESMEK'lerde 2016 yılı içerisinde 50 farklı branşta 750 kurs 11 bin kursiyer eğitim gördü. Muhasebe, bilişim, engelli bakımı, çocuk gelişimi, halıcılık, operatörlük, kuaförlük, adli takip elemanı branşları, yabancı dil, sanat ve el becerileri gibi birçok alana hitap eden kurslarımız sayesinde sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz."

BÜYÜKŞEHİR 7/24 ÇALIŞIYOR

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir'in kendi kaynaklarını keşfettiğini bildirdi. Sekmen, şöyle devam etti: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2016 yılında 2 bin 139 adet iş makinesi, 4 bin 206 adet kamyon, otobüs ve otomobil grubu araç olmak üzere toplamda 6 bin 345 adet aracın bakım ve onarımı yapıldı. 127 adet araç komple boyandı. 167 adet engelli aracının onarımı yapıldı. 1562 adet okul, merkez ve köy camileri, şehrin muhtelif yerlerinin elektrik, kaynak ve marangoz işlerinin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız 2016'da şu çalışmaları yaptı. 2016 yılı içerisinde mahalle muhtarlıklarımızın içme suyu, kanalizasyon, yol yapımı, asfalt yapımı, yol bakımı, gölet yapımı, sulama suyu kanalı yapımı, kar mücadelesi, köprü ve menfez yapımı, camii, kuran kursu, imam evi, Taziye evi, çok amaçlı köy-kültür evi, umumi wc, arazi ve yayla yolu yapımı, sıvat talebi, okul yapım ve onarımları, mezarlık duvarları, köy içi kilit taşı, yol altı su geçiş boruları ve camii ile taziye evi mefruşatı, köy tabelaları, yangın vanaları gibi toplam 534 talep aldı. 102 iş talebi sonuçlandırıldı. Bu arada il genelinde kasım ve aralık ayında toplam 158 muhtarla birebir görüşülerek sorunları dinlenildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı, 5216 Sayılı Kanunu'nun 7. Maddesi'nin (K) bendince Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetleri 7/24 esasına göre aksatmadan yerine getirildi. Vatandaşlarımızdan 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi ve ALO 153 telefonlarına gelen 2833 istek, talep ve şikâyetler anında değerlendirildi. Ruhsatlandırma, dilenci şikâyeti, görüntü ve gürültü kirliliği, büfe talebi, kaldırım işgali, seyyar satıcılar, yer izni, istek talep, yol işgali, hava kirliliği, kamu mallarına zarar verme ve karla mücadele konularına anında müdahale edilerek, çözüm odaklı çalışma sistemi hayata geçirildi. Kontrol ve denetimlerle birlikte 13 hizmet kolunda 5 bin 323 olumsuzluğa müdahale edilerek çözümü noktasında yüzde 100 başarı elde edildi. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü kurularak hizmet vermeye başlamış olup araç ve yaya trafiği düzenlendi. Hurdacılar Sitesi ile Tır ve Nakliyeciler Siteleri'nde düzen sağlanmış olup, bu meslek gruplarının faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilmiştir. Ayrıca; zabıta teşkilatımızın yüksek kalite standartlarıyla vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi amacıyla tarihi dokuya sahip taş bina restore edilerek Zabıta Daire Başkanlığı'mıza tahsis edilmiştir."

ULAŞIM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım hizmetlerinde gerçekleştirilen çalışmaları şöyle özetledi: "Bir yılda toplam 1020 araca ticari araç plakası verildi. 23 araca güzergah izin belgesi, 212 araca ticari araç tahsis belgesi ve 25 araca da geçiş yolu izin belgesi verildi. Erzurum Merkezde 30 tonluk çift kompenantlı yol çizgi çalışması yapıldı. İlçelerde 142 kilometrelik 19 bin 880 metrekareye tekabül eden soğuk yol çizgi boya çalışması gerçekleştirildi. Erzurum merkezde bulunan okullarda 6 tonluk yol çizgi çalışmaları ve bordür boya çalışmaları yapıldı. Havuzbaşı, Yakutiye, Sanayi 1. ve 2. Kavşaklar yenilendi. Dadaşkent Güvenlik ve Emirşeyh kavşakları, Atatürk Bulvarı Askeri Hastane ve FSM kavşakları, Yunus Emre Özyunus Kavşağı, Palandöken Belediyesi Kavşağı ve Yıldızkent Selimiye Kavşağı yeni sinyalize sistemle donatıldı. 30 kavşakta bakım ve onarım yapıldı. Kente 1374 yeni yön tabelası takıldı. 3888 dubalama, 840 adet de tabanlı duba yapıldı. Şehir içi ulaşıma 40 otobüs dahil edildi. CNG Doğalgaz Dönüşüm İstasyonu açıldı. İstasyon Sevk İdare Merkezi açıldı. Uydu Takip Merkezi açıldı. Isıtmalı ve Akıllı Duraklar (10 Adet) Yeni Hat ve Güzergâh çalışmaları oluşturuldu. Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi'ne özel ulaşım hattı kuruldu. İlçe ve mahalleye dönüştürülmüş köyler için metal duraklar (83 Adet) kuruldu. Durak Yıkama ve Temizlik Ekibi Aracı oluşturuldu. Kayıp Eşya Bürosu kuruldu."

SPORUN VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN ŞEHRİ ERZURUM

Başkan Sekmen, Erzurum'un sporun ve uluslararası organizasyonlarda profesyonel bir kent olduğunu ifade etti. Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2016'da 53 ulusal ve 18 uluslararası spor organizasyonuna imza atıldı. Her yıl düzenlenerek gelenekselleşen Güreş, Atletizm, Karate, Tenis, Basketbol ve diğer branşlardaki organizasyonlarla Erzurum'da sporun her dalında faaliyetlerini sürdüren Erzurum Büyükşehir Belediyemiz, yaz ve kış spor okulları, amatör spor kulüplerine yardımlar, spor bilimleri fakültesi, askeri lise ve spor liselerine hazırlık kursları, köylerden öğrencileri getirdiğimiz kayak ve buz pateni yaptırdığımız projelerimiz de dahil olmak üzere birçok özel projeyle spor kenti olma hedefine adım adım yaklaşmaktadır. 4.000 seyirci kapasiteli Güreş Arena, 6 adet Açık ve 3 adet Kapalı Tenis Kortları, 2 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 2 adet Spor Salonu'nun yapımı devam ediyor.

2 adet açık Basketbol ve 1 adet açık Voleybol sahaları, Trafik Eğitim Pisti, 4 adet Fitness Salonu, 2 adet güreş antrenman sahasının yanı sıra Erzurum'un iklim özellikleri ve yüksek rakımda bulunmasından dolayı FIFA standartlarında 11 adet futbol sahasıyla 1. Etap ve 2. Etap Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Türk sporuna kazandırıldı. Yaz Spor Okulları'nda 17 branşta 5 bin kişi, futbol, yüzme, voleybol, basketbol, tenis, kano, buz pateni, curling, jimnastik, bisiklet, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, bocce, buz hokeyi, dama ve satranç branşlarında sporun evrensel ruhunda buluştu. Kış Spor Okulları'nda 5 bin öğrencimiz buz pateni ve kayakta eğitim gördü. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde yurt içi ve yurt dışından şehrimize gelen 1000 sporcu altın kemer için mücadele etti. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası, Uluslararası Yarı Maraton'da, Büyükşehir Belediyesi Cirit Ligi'nde ve Sürat Pateni Federasyon Kupası'yla ilimizde önemli sportif organizasyonlara imza attık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk futboluna kazandırılan, Palandöken Dağı eteklerinde 1800 rakımda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yerli ve yabancı birçok futbol takımına hizmet veriyor. Futbolda özellikle yaz kamplarında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olması hedeflenen Kamp Merkezi 2 etaptan oluşuyor. 1. Etap içerisinde 5 adet FIFA standartlarında futbol sahası, 2. Etap içerisinde 6 adet FIFA standartlarında futbol sahası, 5 adet istasyon çalışma sahası, 1 adet kaleci antrenman ve şut çalışma sahası, modern soyunma odaları, doktor odası, hakem odası, antrenör odası, masaj odası, şok havuzu, kafeterya, idari bina, toplantı salonları yer almakta ve her saha için ayrı otopark bulunmaktadır. Ayrıca profesyonel çim ekibiyle sahanın zemini özel olarak hazırlanıyor.

Yerli ve Yabancı futbol takımlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu, ayrıca kız ve erkek Futbol Köyleri Projesi'ne de ev sahipliği yapan tesisler, Palandöken Dağı'nın eteklerinde, 1800 rakımda misafirlerine hizmet veriyor. Özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında serin havasıyla, sis, yağış engeli olmadan, takımların konforlu bir şekilde kamp yapmasına olanak sağlayan Yüksek İrtifa Spor Kompleksi'nin havaalanına mesafesi 15 dakika, Palandöken Dağı'ndaki otellere 2 dakika mesafede yer alması, şehir merkezinde 5 dakikalık mesafede yer alıyor.

Kış turizmi açısından benzersiz kayak tesisleriyle adından söz ettiren Erzurum, yaz turizmi ve kamp merkezi etkinlikleri için ülkemizin en önemli lokasyonu olarak dikkat çekmektedir." Başkan Sekmen, toplantı sonrası gazetecilerle birlikte Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi'ni gezerek yatırımları habercilere anlattı.

03.01.2017 17:04:22 TSI

