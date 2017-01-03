03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kargı kaymakamı Çetin görevine başladı

03 Ocak 2017 Salı, 17:03
Kargı kaymakamı Çetin görevine başladı
Kargı kaymakamı Çetin görevine başladı

(Fotoğraflı)

Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Kargı Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan kaymakam Muhammet Çetin görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan kararname ile Bayburt'un Demirözü ilçesine atanan Kargı Kaymakamı Ali Erdoğan'ın yerine atanan Muhammet Çetin görevine başladı.
Halen Kırıkkale kaymakam adayı olan Çetin, 1987 Ankara Doğumlu, 2011 yılında Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Çetin, eğitimini tamamlamasının ardından iş hayatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak başladı. Daha sonra mülki idari amirliğine geçiş yapan Çetin, Afyon ve Ankara illerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bugün itibariyle Kargı Kaymakam vekili olarak görevine başlayan Çetin bekar.
(TOA-BÖ)

03.01.2017 17:08:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hastaya almaya giden ambulans kara saplandı
YEREL

HASTAYA ALMAYA GİDEN AMBULANS KARA SAPLANDI
Çorum Belediyesi'nden Halep'e 15 tır yardım
YEREL

ÇORUM BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E 15 TIR YARDIM
DSİ, Çorum'da 30 projeyi hayata geçirecek
YEREL

DSİ, ÇORUM'DA 30 PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEK
Sungurlu'da çipli kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

SUNGURLU'DA ÇİPLİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
Çorum'da motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL

ÇORUM'DA MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI