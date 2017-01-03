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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da kapanan yolların çoğu ulaşıma açıldı

03 Ocak 2017 Salı, 17:04
Malatya'da kapanan yolların çoğu ulaşıma açıldı
Malatya'da kapanan yolların çoğu ulaşıma açıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2 gün aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Malatya genelinde kar temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının özellikle Darende ve Doğanşehir ilçelerinde birçok mahalle yolunu ulaşıma kapadığı belirtildi.
Son kar yağışı ile birlikte Darende'de 13, Doğanşehir'de 22, Akçadağ'da 1 ve Doğanyol'da da 3 olmak üzere toplamda 39 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
600 kilometre karla mücadele çalışması
39 kırsal mahallenin ulaşıma kapanan yol uzunluğunun 600 kilometreye yakın olduğu belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yolların büyük bölümünün ulaşıma açıldığı bildirildi. Sadece Darende ilçesinde 22 kilometre uzunluğunda 2 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu kaydedilirken, söz konusu bu 2 mahalle yolunun da akşam saatleri itibariyle ulaşıma açılmasının hedeflendiği belirtildi. 3 Ocak Salı günü akşam saatleri itibariyle kar yağışının aralıklarla yüksek kesimlerde devam ettiği kaydedildi.
(CÖ-BRN-Y)

03.01.2017 17:08:19 TSI
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