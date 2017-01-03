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Samsun'da 134 gıda işletmesine 696 bin lira ceza kesildi



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2016 yılında 134 gıda işletmesine toplamda 696 bin TL para cezası uyguladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, insan sağlığına tehdit oluşturabilecek durumları önlemek adına denetlemelerine devam ediyor. Samsun'da 2016 yılında 11 bin 790 gıda işletmesine 18 bin 678 kez denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonrasında 134 işletmeye toplamda 696 bin 10 TL para cezası uygulandı.

Kasap denetimleri kapsamında ise Samsun'da bulunan 222 kasaba 1 yıl içerisinde 529 kez denetim yapıldı. Okul ve diğer yerlerde bulunan 424 kantin de 670 defa denetlendi.

(ED-SLH-Y)



03.01.2017 17:11:20 TSI

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