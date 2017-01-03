YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürkan jeotermal su arama çalışmasını yerinde inceledi

Gürkan jeotermal su arama çalışmasını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde jeotermal su arama amaçlı sondaj çalışmasını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen jeotermal su arama sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Şantiye Şefi Uğur Çakar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile birlikte yaklaşık 4 ay süreyle 2 bin 200 metre sondaj yapılacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Buradaki yapılan Jeolojik araştırmaları neticesinde bu bölgede sıcak termal suyun olabileceği bulgularına rastlanıldı. Bu etütler sonrası bu bölgede sondaj çalışması başlatıldı. İnşallah şantiye şefimizin de ifade ettiği gibi 4 aylık kısa bir zaman içerisinde burada 2 bin 200 metre derinlikte umuyoruz ki sıcak suya ulaşılır. Termal su olarak da vatandaşımızın hizmetine sunulur" şeklinde konuştu.

Gürkan, ikinci bir termal sondaj çalışması için İspendere bölgesinden talebin olduğunu da belirterek "Biz İspendere bölgesinde yeniden bir etüt yapılmasını istiyoruz. Bu konudaki ilk bulguların olumsuz olması hasebiyle buraya yönlendirme yapıldı. İnşallah burada olumlu sonuç alırsak ikinci ve üçüncü kuyularda daha ileri ki aşamalarda yine bölgemiz içerisinde jeolojik etütler sonrası uygun görülecek yerlere kuyular vurulur" diye konuştu.

(CÖ-BRN-Y)



03.01.2017 17:18:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER